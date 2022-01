Hlavní cenu Trilobit 2022 získali tvůrci filmu Nezanechat stopy

Dolní Břežany (Praha-západ) - Hlavní cenu Trilobit 2022 dnes získali tvůrci dramatu Nezanechat stopy, které vzniklo v koprodukci Polska, Francie a ČR. Film vypráví příběh z komunistického Polska 80. let, porota jej ocenila mimo jiné pro skvěle umělecky uchopené zobrazení praktik totalitní moci. Za celoživotní dílo Český filmový a televizní svaz FITES udělil Cenu Vladislava Vančury skladateli a literátovi Janu Klusákovi za přispění ke kultivovanosti české audiovizuální i divadelní tvorby a její mezinárodní věhlas. Letošní vyhlášení vítězů se poprvé konalo v laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy.

Hlavní cenu získali polský režisér Jan Pawlov Matuszyński a producenti Aneta Hickinbothamová a Leszek Bodzak. Polský režisér se ve snímku Nezanechat stopy inspiroval smrtí vysokoškolského studenta ubitého policií, jehož kamarád a jediný očitý svědek se během momentu stal úhlavním nepřítelem totalitního státu. "Oceňujeme tento film pro skvěle umělecky uchopené zobrazení praktik totalitní moci. Příběh marného boje o spravedlnost a důstojnost je inspirovaný skutečnými událostmi z komunistického Polska 80. let dvacátého století. Pojednává o zdánlivé bezmoci běžných lidí, kteří se, ač právě oni komunistický režim pomáhali svrhnout, spravedlnosti nedočkali. Zároveň je film výpovědí o aroganci a cynismu diktátorských režimů napříč prostorem i časem," uvedla k vítěznému snímku porota pod vedením Jana Svačiny. Cenu převzal Mikuláš Novotný ze společnosti Background Films, do českých kin podle něj film dorazí letos v květnu.

Hudební skladatel, dirigent a herec Jan Klusák obdržel ocenění za celoživotní dílo. "Podle Ester Krumbachové je Jan Klusák živým naplněním Sókratových slov z Faidra: Duše je to, co se samo od sebe pohybuje, ničím nejsouc pohybováno," podotkl v laudatiu místopředseda poroty Vladimír Just.

Cenu obdrželi i tvůrci televizního seriálu Ochránce, ve kterém školský ombudsman řeší případy dotýkající se českého školství. Scénář vytvořili Tomáš Feřtek a Matěj Podzimek, režiséry jsou Tereza Kopáčová a Tomáš Mašín, producentem Michal Reitler. Desetidílný původní český seriál se podle poroty "vymyká domácí i zahraniční seriálové konfekci".

Za scénář a režii hraného filmu Lidi krve si cenu odnesl Miroslav Bambušek. Scenáristka a režisérka Adéla Komrzý pak převzala ocenění za film Jednotka intenzivního života, ve kterém ukazuje možnosti komunikace s nevyléčitelně nemocnými pacienty. Cenu získal také David Sís za režii dokumentárního filmu Sny o toulavých kočkách. Jde o portrét režisérova bratra, světoznámého výtvarníka Petra Síse.

Za výtvarnou složku a režii animovaného filmu Moje slunce Mad získala Cenu Trilobit 2022 Michaela Pavlátová. S českými filmaři na něm spolupracovali bratři Evgueni a Sacha Galperinové, kterým účast na mezinárodně oceňovaném snímku přinesla nominaci na Českého lva v kategorii Nejlepší hudba. "To, že se nám podařilo získat pro náš film takové hudební velikány, považujeme za velmi prestižní záležitost a především dodnes za malý zázrak," podotkli producenti Kateřina Černá a Petr Oukropec.

Cenu moc bezmocných (dříve Cena Václava Havla, následně Cena Ferdinanda Vaňka), která se uděluje za přínos audiovizuálního díla rozvoji občanské společnosti, obdrželi za film Nebe spolurežisérka a střihačka Adéla Špaljová a reportér Tomáš Etzler. Tvůrci ve snímku popisují život lidí s handicapem v současné Číně a poukazují na to, že podstata každého systému se projevuje v jeho vztahu k těm nejbezbrannějším.

Adresátem kritické ceny Citrón se stala Česká televize za dramaturgický plán hrané seriálové tvorby na rok 2022, ve které podle poroty dominují "bezduché imitace zahraničních kriminálních seriálů". Porota se domnívá, že televize veřejné služby nemá za peníze koncesionářů dělat to, co jim komerční kanály poskytují za své, řekl Just. Seriály jako Most nebo dnes oceněný Ochránce jsou podle něj příklady dlouho vyhlížených vlaštovek.

Dnešní vyhlášení cen vysílala Česká televize v přímém přenosu, večerem provázela Světlana Witowská.Ceny se letos předávaly popětatřicáté. Porotci vybírali ze 164 audiovizuálních děl, která byla veřejně předvedena od 1. listopadu 2020 do 30. listopadu loňského roku.