Hlavní cenu fair play obdržel bývalý judista a trenér Jákl

Praha - Bývalý judistický reprezentant Petr Jákl starší obdržel hlavní cenu Českého klubu fair play za rok 2021. Osmdesátiletý bývalý trenér a sportovní funkcionář převzal ocenění za celoživotní postoj dnes v Praze z rukou předsedkyně klubu Šárky Strachové a předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. Diplomy za férové činy dostali například motocyklový jezdec Roman Krejčí, zlínský hokejista Zdeněk Okál nebo extraligový házenkář Lukáš Malý.

Jákl reprezentoval Československo v 60. a 70. letech, vrcholem jeho sportovní kariéry byly olympijské hry 1972 v Mnichově. Tam v kategorii do 80 kg obsadil sedmé místo, startoval i v soutěži bez rozdílu vah. Poté pracoval jako trenér, jeho nejznámějším svěřencem byl mistr Evropy Jiří Sosna. Během sametové revoluce v roce 1989 patřil k ochrance Václava Havla a Alexandra Dubčeka, jeho tvář je známá i z filmového plátna.

"Judo mně dalo v životě všechno. Vším, čím jsem prošel, za to může judo," poznamenal Jákl. Díky judu se seznámil i s budoucí manželkou. Ke svému osudovému sportu dovedl také syna Petra. Ten mu při dnešním vyhlášení na dálku pogratuloval. "Jsem nadšený z toho, že táta dostane tuhle cenu. Já si ho pamatuju jen jako muže fair play. Odmala mě vedl ke sportu, k judu. Vyprávěl nám historky. I o tom, jak ho nutili, aby svěřencům dával anabolika, a nikdy to neudělal. Bavili jsme se o dalších věcech jako třeba o drogách. Myslím, že v obou z nás se ségrou to zanechalo pohled na ten život a jak důležité je hrát fair play," řekl Petr Jákl mladší.

Lovosický házenkář Malý ve vypjatém utkání extraligy odvolal vyloučení plzeňského soupeře. Rozhodčí upozornil, že protivník nezasáhl míč nohou, což by znamenalo dvouminutový trest, ale rukou. Lovosičtí nakonec zápas prohráli 27:32.

Podobně jako Malý se zachoval útočník Okál krátce před koncem extraligového zápasu s Libercem, kdy se hokejistům Zlína nabízela téměř minutová přesilovka šesti proti třem.

Krejčí na Rallye Dakar pomohl krajanovi Liboru Podmolovi, kterému v závěrečné etapě půjčil vlastní přední kolo.

Diplom za čin fair play obdržel také lyžař David Horáček, který se po zhlédnutí videozáznamu přiznal, že ve slalomu neprojel správně jednu branku, a připravil se o stříbro na mistrovství světa veteránů. "Bylo zřejmé, že jsem chytnul takzvaného špicara, a nezbylo, než se nechat diskvalifikovat. Pořadatelům jsem zkomplikoval situaci, už měli všechno připravené. Bylo kolem toho docela haló," vyprávěl Horáček.

Oceněni za čin byli také fotbalista Patrik Šolc, cyklista Pavel Novák, baseballista Hugo Pejchar a nevidomý plavec David Kratochvíl. Ten ve třinácti letech splnil limity pro účast na paralympiádě v Tokiu v pěti disciplínách, své místo na vrcholné akci ale poté přenechal zkušenějšímu Miroslavu Smrčkovi.