Hlavně horské silnice zavál sníh, silnice z Karlových Varů na Prahu je uzavřena

Praha - Zejména horské silnice ráno pokryl sníh, v kombinaci se silným větrem se tvořily sněhové jazyky, na horách závěje, někde také ledovka. Řidiči musejí být opatrní, některé silnice zůstávají pro kamiony neprůjezdné, větší problémy ale zatím silničáři nezaznamenali. Ve výše položených regionech několika krajů platí až do večera výstraha meteorologů před vysokou sněhovou pokrývkou s vysokým stupněm nebezpečí. Na horách může ještě napadnout až čtvrt metru sněhu, bude také silný vítr.

Na silnici I/6 u odbočky na Žlutice (Na Hvězdě) havarovala odpoledne tři osobní auta a jedno nákladní, které převáželo auta. Ta při nehodě z návěsu spadla. Na místě jsou záchranné jednotky. Minimálně dva lidé jsou zranění, informovali ČTK krajští hasiči a policisté. Podle mluvčího krajských hasičů Martina Kasala se při nehodě zranily dvě děti. Podle krajské policejní mluvčí Zuzany Týřové jsou zranění lehká. Silnice z Karlových Varů na Prahu je kvůli nehodě zcela uzavřena.

Silničáři pro nákladní dopravu otevřeli dnes ve 13:00 silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Kvůli sněžení byla silnice pro auta nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů uzavřená od nedělních 15:00. Silnice je holá a mokrá, řekl ČTK Eduard Bark ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti. Pro kamiony je dlouhodobě neprůjezdná i silnice III. třídy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku.

V horách v Libereckém kraji od nedělního rána připadlo až 35 centimetrů sněhu, většina z toho za neděli. Dnes jsou zatím jen sněhové přeháňky.

V Krušných horách je dnes silný vítr, silnice byly místy zaváté sněhem. Silnice je neprůjezdná do obce Výsluní na Chomutovsku. Řidiči v nižších polohách musejí dát pozor na náledí nebo ledovku. Sněží i na dálnici D8 mezi Ústím nad Labem a hraničním přechodem s Německem. Se sněhovými překážkami musejí motoristé počítat na Chomutovsku při výjezdu z republiky do Německa po silnici I/7.

Silnice v Plzeňském kraji byly ráno se zvýšenou opatrností sjízdné. Jak přecházejí sněhové nebo smíšené srážky, doplněné silným větrem, silnice místy klouzaly a na některých úsecích nemohly přechodně vyjet do větších kopců kamiony. S kluzkou vozovkou, nárazovým větrem a srážkami, které přechodně snižují viditelnost, se mohou řidiči potkat i na dálnici D5, zejména na Tachovsku.

Na hřebenech Krkonoš za posledních 24 hodin napadlo asi 40 centimetrů sněhu, sněžilo i v Orlických horách. Čerstvý sníh pokryl také silnice v okolí Nové Paky na Jičínsku, na Rychnovsku si řidiči musejí dát pozor na sněhové jazyky a závěje, které na silnicích tvoří silný vítr. Energetici v Královéhradeckém kraji ráno evidovali dvě poruchy na vedeních vysokého napětí v Žacléři a na Rychnovsku.

Řidiči v Pardubickém kraji by měli zvolnit zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna, Žamberka, Svitav nebo Skutče. Silnice I/11 mezi obcemi Jablonné nad Orlicí a Červená Voda přes Suchý Vrch je sjízdná pouze se sněhovými řetězy. V Železných horách je sníh na vozovkách místy zledovatělý.

Sněhové přeháňky byly v noci také v horských okresech Šumperk a Jeseník, napadlo několik centimetrů sněhu. Po chemickém posypu je na silnicích rozbředlý sníh, méně důležité cesty pokrývá vrstva ujetého sněhu s posypem. Na silnici přes Červenohorské sedlo je zhruba na třináctikilometrovém úseku mezi obcemi Loučná nad Desnou a Bělá pod Pradědem uježděný sníh, dohlednost snižuje silné sněžení. "Zhoršená sjízdnost je hlavně pro kamiony a nákladní automobily," upozornilo ŘSD.

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou převážně mokré. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost zejména ve vyšších polohách na Bruntálsku a Frýdecko-Místecku. Prší se sněhem nebo prší, a je tak snížená dohlednost, situaci navíc komplikuje silný nárazový vítr. V Karvinské ulici v Dolní Lutyni na Karvinsku brání provozu spadlý strom. U Krásné na Frýdecko-Místecku sjel autobus do příkopu.

V Beskydech jsou ve vyšších polohách zbytky sněhu po pluhování. Pro nákladní vozy těžší 12 tun je stále uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, se nesmí solit a v kopcích je zledovatělá.

Kvůli ledovce je od neděle dočasně uzavřena horská silnice III/4837 z Prostřední Bečvy na Vsetínsku na Pustevny, omezení by mělo skončit dnes ráno. Ledovka je také na jedenáctikilometrovém úseku silnice II/481 mezi Hutiskem-Solancem a Velkými Karlovicemi na Vsetínsku, sjízdná je se zvýšenou opatrností.

Na Vysočině byly v noci na dnešek dešťové přeháňky a k ránu trochu sněžilo. Silnice jsou převážně mokré. Někde může být poprašek čerstvého sněhu a ve vyšších polohách kraje zbytky zledovatělého sněhu, do terénu vyrazilo 26 sypačů. Přeháňky budou podle meteorologů i přes den a bude silný vítr.

Na Jablonecku najel vlak do spadlého stromu, nikdo se nezranil

Na trati mezi Železným Brodem a Spálovem na Jablonecku najel dnes odpoledne osobní vlak do stromu. Nikdo se nezranil, 11 cestujících evakuovali hasiči. Provoz na trati mezi Železným Brodem a Tanvaldem byl asi tři hodiny přerušený. O události informovali na twitteru liberečtí krajští hasiči. Podle údajů na webu Správy železnic byl provoz na trati obnoven před 17:00.

Rychlík společnosti Arriva z Tanvaldu do Prahy narazil do stromu spadlého na trať kolem 14:00. Přivolaní hasiči evakuovali cestující z vlaku do zastávky Spálov, odkud je přepravili po silnici do Železného Brodu, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů David Kořínek. U nehody zasahovala profesionální i dobrovolná jednotka ze Semil spolu s drážními hasiči.

Vítr zastavil lanovky na Pláně a Sněžku, Špindlerův Mlýn zrušil večerní lyžování

Silný vítr dnes zastavil šestisedačkovou lanovku ze Špindlerova Mlýna na Pláně a horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Vlekaři ve Špindlerově Mlýně kvůli silnému větru také zrušili dnešní večerní lyžování na Hromovce. Večerní lyžování v jiných krkonošských areálech v Královéhradeckém kraji vítr neomezil, zjistila ČTK u vlekařů.

Meteorologové varovali, že na horách může mít vítr do dnešního večera v nárazech rychlost až 90 kilometrů v hodině. Na horách by se mohlo objevit i vydatnější sněžení a silný vítr by mohl na silnicích tvořit sněhové jazyky a závěje.

Karlovarský kraj

Na silnici I/6 u odbočky na Žlutice (Na Hvězdě) havarovala odpoledne tři osobní auta a jedno nákladní, které převáželo auta. Ta při nehodě z návěsu spadla. Na místě jsou záchranné jednotky. Minimálně dva lidé jsou zranění, informovali ČTK krajští hasiči a policisté. Podle mluvčího krajských hasičů Martina Kasala se při nehodě zranily dvě děti. Podle krajské policejní mluvčí Zuzany Týřové jsou zranění lehká. Silnice z Karlových Varů na Prahu je kvůli nehodě zcela uzavřena.

"Na místě je silný vítr, sněžení a namrzlá vozovka," doplnil Kasal. I policie upozorňuje na namrzlou vozovku. Na místě se tvoří kolony.

Meteorologové od rána upozorňují na možnost sněhových jazyků a silný vítr. V okolí místa nehody vede silnice přes širokou planinu, kde fouká silný vítr a sněží. Silnice se tak i přes údržbu silničářů rychle zafoukává sněhem.

Liberecký kraj

Silničáři pro nákladní dopravu otevřeli dnes ve 13:00 silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Kvůli sněžení byla silnice pro auta nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů uzavřená od nedělních 15:00. Silnice je holá a mokrá, řekl ČTK Eduard Bark ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

"To předpovídané sněžení, které by tam aktuálně mělo být, tak není a vypadá to, že ani nezačne," řekl Bark. V horách v Libereckém kraji od nedělního rána připadlo až 35 centimetrů sněhu, většina z toho za neděli. Dnes jsou zatím jen sněhové přeháňky. Podle předpovědi by přes den mělo sněžit v polohách nad 300 metrů nad mořem, níže budou přeháňky smíšené či deštivé. Meteorologové očekávají, že na horách by dnes mohlo připadnout dalších pět až 15 centimetrů sněhu.

Hlavní silniční tahy v kraji jsou aktuálně podle Barka po chemickém ošetření mokré. To platí i pro osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov, který silničáři v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírají při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. Nadále pro kamiony zůstává uzavřená i silnice III. třídy na Liberecku přes Mníšek na Raspenavu, kterou silničáři nesolí a v zimě je pro ně obtížně sjízdná. Řidiči kamionů musejí směrem na Raspenavu a Hejnice po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Nadále obtížně sjízdné jsou silnice nižších tříd udržované inertním posypem v Jizerských horách a Krkonoších. Místy tam je na vozovkách najetá vrstva sněhu o 30 až 40 centimetrech. "Máme nasazenou těžkou techniku a ty nejhorší najeté úseky strháváme," dodal Bark.

Ústecký kraj

V Krušných horách dnes celý den fouká silný vítr, silnice jsou místy zaváté sněhem. Od neděle je neprůjezdná cesta do obce Výsluní na Chomutovsku. Řidiči v nižších polohách musejí dát pozor na náledí nebo ledovku. Sněžilo na dálnici D8 mezi Ústím nad Labem a hraničním přechodem s Německem, vyplývá to z informací policie a silničářů.

"Situace je nejhorší stále na Chomutovsku, kde se tvoří sněhové jazyky. Frézy jsou tam v terénu. Se sněhovými závějemi podle předpovědi musí motoristé počítat až večera," řekl odpoledne ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic. Uzavřená je cesta mezi obcemi Výsluní a Rusová, žádná jiná silnice v kraji podle dispečera zavřena není.

Na severu Čech se během dne stalo několik dopravních nehod. Kolona stála u Havraně na Mostecku, kde bylo náledí a jedna z řidiček osobního auta do kolony narazila. Další nehody řešili policisté na Lounsku, Ústecku i Děčínsku.

Se sněhovými překážkami musejí motoristé nadále počítat na Chomutovsku při výjezdu z republiky do Německa po silnici I/7. Podle předpovědi meteorologů může na horách dnes připadnout až deset centimetrů sněhu. Přes den sněžilo i v nižších polohách kraje, sníh ale rychle tál.