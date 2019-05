Hlavně ať tým šlape a vyhrává, přeje si produktivní Hronek

Bratislava - Hokejový bek Filip Hronek loni na mistrovství světa v Dánsku debutoval v české reprezentaci, na šampionátu v Bratislavě už patří mezi hlavní tahouny týmu. Jednadvacetiletý odchovanec Hradce Králové vládne po základních skupinách s deseti body produktivitě obránců. Vyhlíží ale hlavně play off a útok na medaili, který mu před rokem nevyšel.

"Asi jsem se zase posunul trošku dál, ale hlavně ať tým šlape a vyhrává," řekl Hronek, který stihl v sedmi zápasech na turnaji tři branky a sedm asistencí. Před rokem v Dánsku si připsal v osmi západech tři body za gól a dvě přihrávky.

"Určitě mi pomohlo, že už jsem věděl, jak to tady chodí, a znal jsem i víc kluků," podotkl Hronek. Osobní statistiky přikládá formě celého týmu. "Šlape nám to dobře zatím a myslím si, že to je ta věc, proč," uvedl. V této sezoně se dočkal debutu i v NHL a ve 46 zápasech si připsal 23 bodů za pět branek a 18 asistencí.

Působil i na farmě v Grand Rapids, kde nasbíral v 31 utkáních 24 bodů za sedm gólů a 17 přihrávek. Po skončení základní části ještě stihl s Griffins pět utkání v play off a tři asistence. Potom se teprve zařadil do přípravy národního týmu. "Asi to pomohlo, že jsem mohl hrát zápasy předtím a nemusel jsem čekat na přípravné zápasy," podotkl Hronek.

V národním týmu vstřelil v 17 zápasech už pět branek. Střelbu piloval odmalička i doma. "Měl jsem tam bránu, taťka přinesl. Snažím se to trénovat a občas to tam spadne," komentoval svoji produktivitu.

Má velký podíl na úspěšných výsledcích týmu, který zvládl cestu základní skupinou s jedinou ztrátou s Ruskem (0:3) a s 39 brankami je druhým nejproduktivnějším celkem na turnaji. Lepší je jen Švédsko (41). "Máme tady dobrou partu a myslím, že se to od toho všechno odvíjí," prohlásil Hronek.

V týmu kouče Miloše Říhy je jednou z 12 posil z NHL a síla týmu je podle něj znát. "Jsou tady dobří hráči, kteří mají svoji kvalitu," řekl talentovaný bek. Pochvaloval si přínos lídrů v čele s kapitánem Jakubenm Voráčkem. "V kabině se nám snaží pomoct."

Loni při debutu musel strávit čtvrtfinálovou porážku se Spojenými státy americkými 2:3. Při vítězné brance Patricka Kanea tehdy nešťastně upadl, což hvězdě Chicaga usnadnilo situaci. Teď jej čeká další boj o semifinále a je o rok zkušenější. "Musíme se na to připravit a dát do toho všechno," těšil se na další zápas v play off v dresu české reprezentace.

S Němci, kteří loni v únoru získali stříbro na olympijských hrách v Pchjongčchangu a následně na MS v Dánsku skončili jedenáctí, očekává tuhý boj. "Bude to těžký zápas, jestli jsme favorit, nebo ne, to nevím. Bude to pro nás těžký zápas a Němci to ukázali ve skupině, že jsou silný tým," upozornil Hronek.

Češi se díky úterním výsledkům vyhnuli celkům z tradiční světové špičky Kanadě, USA či Finsku, Hronek si ale uvědomuje i sílu Němců. "Tam si nešlo vybírat, je to úplně jedno. Ty týmy jsou všechny kvalitní. Dopadnout to mohlo jakkoliv. Vůbec jsme nad tím nepřemýšlel," řekl, že neměl žádného vysněného soupeře.

Němci mají v kádru čtyři posily z NHL včetně druhého nejlepšího střelce uplynulé sezony NHL Leona Draisaitla z Edmontonu či útočníka Dominika Kahuna z Chicaga. "Jsou to dobří hráči. Mají svou kvalitu, ukázali to v jiných zápasech, musíme si na ně dát pozor," doplnil Hronek.

Doufá, že český tým čtvrtfinále zvládne a bude si užívat velkou podporu fanoušků i o víkendu při boji o medaile. "Na každý zápas je vyprodáno a lidi nás ženou dopředu. Je příjemné, když po zápase se můžu vidět s rodiči nebo tak," dodal Hronek.