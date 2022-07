Hlaváčková si výhrou v Prague Open natáhla kariéru, potěšila ji i fandící dcera

Praha - Šťastná, že si úspěšným vstupem do turnaje Livesport Prague Open prodloužila kariéru, byla po triumfu s Lucií Hradeckou tenistka Andrea Sestini Hlaváčková. Bývalá světová trojka v deblu, která pojala letošní turnaj WTA v Praze jako rozlučku, slavila ve Stromovce výhru nad Miriam Kolodziejovou a Anastasií Detiucovou 5:7, 6:2, 10:3. Potěšilo ji, že i když se s Hradeckou potkaly na kurtech po šesti letech, společné automatismy se jí vrátily. Dojala ji také přítomnost dcery Isabelly v hledišti.

"Viděla jsem ji už po prvním setu. Vydržela ho celý, což mě překvapilo," řekla s úsměvem na tiskové konferenci Hlaváčková. "Pak jsem ji viděla odcházet a úplně jsem na ni zapomněla. Říkala jsem si: Dobře, je o ni někde postaráno. Nicméně jsem si uvědomila, že to bylo poprvé, kdy jsem byla na kurtu jako máma. Nakonec i křičela, co jsem ji naučila: Mami, do toho. To bylo hodně roztomilé," doplnila Hlaváčková.

Právě kvůli narození dcery Isabelly přerušila rodačka z Plzně před více než třemi lety kariéru. Přestože návrat na kurty nikdy nevyloučila, v červnu oznámila, že se vrátí jen jednorázově na turnaji Prague Open po boku Hradecké. S ní vyhrála například dva grandslamové tituly nebo získala stříbrnou medaili na olympijských hrách 2012 v Londýně.

Přestože duo H+H spolu nastoupilo poprvé od roku 2016, jejich společná chemie z bezmála 300 odehraných zápasů se znovu projevila. "Bylo to vidět už na začátku, kdy jsem hrála úplnou tužku, Lucka věděla, jak k tomu přistupovat, co mi říct, co neříct, jak se tvářit. Začátek byl důležitý stejně jako konec. Víme o sobě a víme, co od sebe čekat," řekla Hlaváčková.

Utkání spolu s Hradeckou nazvaly "Prvním zápasem posledního turnaje" a za stavu 1:4 se Hlaváčková obávala, aby se duel neproměnil v jasnou porážku. "Byla jsem trochu zoufalá. Došlo mi, že musíme uhrát také nějaké solidní skóre. Jakmile jsme ale vyhrály pár balonků, začala jsem si to užívat. Ve vítězství jsem moc nedoufala, ale Lucka pak podržela několik gamů skoro sama a dostala nás zpět. Ve druhém setu to z nás spadlo. Na kurt přišel příjemný chládek, bylo to najednou celé vyklidněné a dobře to dopadlo," uvedla Hlaváčková.

Vzájemnou spolupráci si pochvalovala také Hradecká. "S Andy to bylo na kurtu super. Ze začátku jsme se obě hledaly, ale postupně jsme se uklidnily. Je to, jako když se dítě naučí jezdit na kole. Ty roky, které máme spolu odehrané, se nezapomínají," podotkla Hradecká.

Pětatřicetiletá Hlaváčková, která během pauzy nastartovala novou kariéru také jako rozhlasová moderátorka, se na návrat připravovala několik měsíců. Příprava podle ní velmi bolela. "Při vší úctě k mému budoucímu povolání byl ten návrat na kurty daleko náročnější. Už jen ta příprava se nedá srovnat. Myslela jsem si také, že na začátku nebudu tak nervózní, protože jsem věděla, do čeho půjdu. Ale i tak jsem nervózní byla," řekla Hlaváčková.

Během volných dní před čtvrtfinále si proto dá vítězka 27 turnajů WTA pauzu a v úterý nepůjde ani trénovat. Ať už ale společné vystoupení s Hradeckou dopadne na Prague Open jakkoli, budoucnost a konec kariéry přehodnocovat nebude. "Aktuálně vůbec ne. Užívám si každý bod," dodala dvojnásobná fedcupová vítězka.