Běloruská tenistka Aryna Sabalenková s trofejí pro vítězku turnaje v New Havenu. ČTK/AP/Jessica Hill

New Haven (USA) - Tenistky Andrea Sestini Hlaváčková a Barbora Strýcová získaly na turnaji v New Havenu první společný titul. Ve finále čtyřhry nejvýše nasazené Češky zdolaly 6:4, 6:7, 10:4 tchajwansko-německý pár Sie Šu-wej, Laura Siegemundová. Dvouhru ovládla Běloruska Aryna Sabalenková a má první titul na WTA Tour.

České hráčky, jež bojují o účast na Turnaji mistryň, uspěly společně na druhý pokus, poté co prohrály ve finále v Římě. Dnes turnajové jedničky nevyužily dva mečboly ve zkrácené hře druhé sady a ztratily ji 7:9, ale supertie-break už ovládly hladce 10:4.

Strýcová dnes získala 23. deblový titul, Sestini Hlaváčková jich má ve sbírce o čtyři víc.

Ve finále dvouhry porazila dvacetiletá Sabalenková 6:1, 6:4 o deset let starší Španělku Carlu Suárezovou. Rodačka z Minsku se po prvním turnajovém triumfu v kariéře posune poprvé do Top 20 a ve třetím kole US Open může být soupeřkou Petry Kvitové.

Turnaj žen v New Havenu

(tvrdý povrch, dotace 799.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Sabalenková (Běl.) - Suárezová (Šp.) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - finále:

Sestini Hlaváčková, Strýcová (1-ČR) - Sie Šu-wej, Siegemundová (Tchaj-wan/Něm.) 6:4, 6:7 (7:9), 10:4.