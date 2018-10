Singapur - Mimo kurt rozdávají úsměvy, nezkazí žádnou legraci, ale s raketou v ruce chtějí být tenistky Andrea Sestini Hlaváčková a Barbora Strýcová na Turnaji mistryň hněvivé. Přesně v duchu přezdívky Angry Birds, s kterou se plzeňské rodačky probojovaly na vrchol roku.

Znají se odmalička, ale vážně spolu na okruhu WTA začaly hrát čtyřhru až letos koncem března. Každým dnem se zlepšovaly, první společný titul slavily před US Open v New Haven a další přidaly nedávno v Pekingu.

"Je hezké, že jsme se v naší první sezoně dostaly na Turnaj mistryň," řekla Strýcová, která je v Singapuru poprvé. Sestini Hlaváčková hraje Masters už popáté a loni slavila s Timeou Babosovou titul. "Jsem ráda, že mám tu zkušenost za sebou a nezapomenu na to, ale tohle je nová kapitola," uvedla Hlaváčková.

Pro Strýcovou je na singapurském tenisovém svátku průvodkyní. "Neztrácím čas, kde je tohle a kde je tamto," usmála se Strýcová. "Splnil se mi cíl a beru to jako odměnu. Vydáme ze sebe všechno," prohlásila.

Dvouhra se hraje na Turnaji mistryň ve skupinách a hráčky mají jisté minimálně tři zápasy. Čtyřhra má ale klasický vyřazovací systém. "Přijde mi to až hloupé. Když už se sem dostanete, chcete změřit síly se všemi. Mělo by se to změnit. Letět sem na jeden zápas je divný. Doufám, že to nebude náš případ," řekla Strýcová.

Aby nehrály jen jednou, potřebují ve čtvrtek porazit španělsko-slovinský pár María Martínezová a Andreja Klepačová, které zdolaly cestou za titulem v Pekingu. V utkání chtějí dostát přezdívce Angry Birds. "Doufáme, že budeme nepříjemné co nejvíc. Že se k tomu dostaneme co nejvíckrát," řekla Sestini Hlaváčková.

Přezdívka dvojice vznikla na turnaji v Madridu při řešení pozápasové nálady. "Můj trenér říkal, že jsme nabité, plné energie, někdy až nepříjemné na soupeřky. Takové Angry Birds," uvedla Hlaváčková. "A jako Andrea a B jako Bára. Z toho to vzniklo. Začaly jsme to používat na sociálních sítích a docela se to ujalo."

Výrobci finské počítačové hry před cestou Singapuru poslali hráčkám plyšáky. Kouč Strýcové David Kotyza navíc nechal vyrobit speciální trička a každý z týmu má potisk s jiným ptáčkem, který ho charakterizuje. "Já mám Chucka, protože hodně běhá. A Andy zase Reda, to je vedoucí celého Angry Birds," vylíčila Strýcová.