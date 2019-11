Hlava Brazílie tvrdí, že DiCaprio přispívá k požárům v Amazonii

Brasília - Brazilský prezident Jair Bolsonaro obvinil hollywoodského herce Leonarda DiCapria, že nepřímo financuje zakládání požárů v Amazonii. Informovala o tom dnes agentura Europa Press. Bolsonaro, který se v létě stal terčem široké mezinárodní kritiky kvůli liknavému postoji k požárům v Amazonii a kvůli údajné podpoře jejího odlesňování, už v srpnu nepřímo obvinil ze zakládání požárů nevládní organizace.

"Co dělají nevládní organizace? Co je nejjednodušší? Zapálit les, vyfotit to, natočit video, udělat kampaň proti Brazílii, spojit se s Leonardem DiCapriem a on jim dá peníze," prohlásil Bolsonaro v pátek před novináři v brazilské metropoli, aniž by předložil důkazy pro své tvrzení. "Ten Leonardo DiCaprio je geniální týpek, že? Dává peníze na zapalování Amazonie," uvedl mimo jiné brazilský prezident.

Bolsonaro, který je považován za krajně pravicového politika, už letos v srpnu nepřímo obvinil nevládní organizace, že zapalují les v Amazonii, aby poškodily jeho vládu mimo jiné proto, že jim snížila příspěvky. Posléze tvrdil, že média jeho slova překroutila a že nevládní organizace neobvinil, jen je "podezírá".

Americký herec DiCaprio už od konce 90. let podporuje projekty na ochranu přírody po celém světě. Letos spolu s Laurene Jobsovou, vdovou po počítačovém expertovi a zakladateli společnosti Apple Steveu Jobsovi, a podnikatelem Brianem Shethem založil ekologickou organizaci Earth Alliance. Ta v srpnu vytvořila fond na záchranu amazonského pralesa s vkladem pět milionů dolarů (asi 116 milionů Kč), peníze z něj mají dostávat domorodí obyvatelé a místní organizace pro záchranu biodiverzity a života v Amazonii před požáry.

Letos podle národních statistik výrazně vzrostl počet lesních požárů v Brazílii, k čemuž podle expertů přispělo nejen sucho a klimatické změny, ale též ilegální kácení a vypalování lesa za účelem získání zemědělské půdy. Mnozí viní Bolsonara, že k odlesňování přispívá svou politikou upřednostňování ekonomického rozvoje před ochranou životního prostředí a zlehčováním varovných statistik.

Amazonský deštný prales, který leží ze 60 procent na území Brazílie, je označován za "zelené plíce" planety. Hraje totiž významnou roli v pohlcování skleníkových plynů, jež přispívají ke změnám klimatu.