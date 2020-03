Hlasy žádající odložení OH sílí, Bach oponuje zničeným snem

Oslo - Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach dnes v reakci na sílící hlasy žádající odložení olympijských her v Tokiu uvedl, že by šlo o to nejméně spravedlivé řešení. O odložení her ho požádal norský olympijský výbor, podle nějž by se měly konat, až bude pandemie nového koronaviru pod kontrolou. Přidaly se i další země a národní sportovní svazy.

Reklama

Bach ale vidí situaci, která sportovní svět rozpoltila, jinak. "Zničilo by to olympijský sen 11 tisíc sportovců ze 206 národních olympijských výborů a uprchlického týmu MOV. Odvolání her by bylo to nejméně spravedlivé řešení," řekl šéf olympijského hnutí v dnešním rozhovoru pro německou rozhlasovou stanici SWR. Upozornil, že OH nejdou přesunout tak relativně lehce jako soutěže v jiných sportech. "Olympijské hry nemůžete přeložit na další sobotu jako fotbalový zápas," dodal Bach, jenž kvůli uzavření Olympijského domu v Lausanne pracuje z domova. Norové se na Bacha obrátili po jednání se sportovními svazy ve své zemi. Přidali se tak k sílícím hlasům, které volají po odložení her. V minulých dnech se pro změnu termínu vyslovila řada sportovců nebo předsedové národních olympijských výborů ve Španělsku a Slovinsku, dnes se přidali rovněž Brazilci. Kritici Bachova postoje tvrdí, že kvůli celosvětovému šíření nemoci COVID-19 a přijatým opatřením nemají sportovci možnost se na vrcholnou akci řádně připravit. "Hry v červenci by byly v rozporu s olympijským principem rovných podmínek. Na odložení o rok nevidím nic špatného," řekl předseda slovinských olympioniků Bogdan Gabrovec. MOV trvá na tom, že hry v japonské metropoli začnou podle plánu 24. července. Bach ve středu uvedl, že do začátku OH zbývají více než čtyři měsíce a v tuto chvíli není třeba sahat k radikálním rozhodnutím. Podobný názor zastává i předseda ČOV Jiří Kejval, podle něhož by hry v původním letním termínu daly světu naději, že se život vrací do normálních kolejí. V pátek Bacha podpořil také olympijský výbor USA, který doporučil sportovcům, aby se na soutěže podle možností dál připravovali. S opačným názorem však vystoupil například ředitel plaveckého svazu USA Tim Hinchey a dnes se přidalo i vedení amerických atletů. "Chápeme důsledky takové žádosti, zejména logisticky by to bylo vše velmi složité. Ale v této situaci není pokračování v přípravě na hry v zájmu našich sportovců," uvedl ředitel atletického svazu USA Max Siegel. Ani japonští pořadatelé však zatím nepřipouštějí jiný olympijský scénář, než je ten původně schválený. "Nepřísluší nám rozhodovat o změně termínu nebo zrušení her, to je výlučně v kompetenci MOV. My se každopádně připravujeme na červencové zahájení," řekl místopředseda organizačního výboru Tošiaki Endo.