Hlasy z Iowy jsou sečteny, první je Buttigieg, pochybnosti trvají

Washington - Demokratická strana v Iowě (IDP) po průtazích a technických problémech označila za těsného vítěze pondělních stranických shromáždění bývalého starostu města South Bend v Indianě Peta Buttigiege. O výsledcích má však pochybnosti nejen řada médií, ale také šéf celoamerického vedení Demokratické strany Tom Perez, který vyzval k jejich prověření. Šéf iowských demokratů Troy Price mezitím v tiskovém prohlášení uvedl, že strana je připravena výsledky překontrolovat, pokud o to někdo z uchazečů o demokratickou prezidentskou nominaci požádá.

V Iowě se rozhodovalo o 41 delegátech z celkových 3979, kteří na letním nominačním sjezdu demokratů vyberou prezidentského kandidáta strany. Podle výsledků, o kterých IDP tvrdí, že vychází ze sečtení všech okrsků v Iowě, získal Buttigieg 26,2 procenta delegátů, senátor Bernie Sanders 26,1 procenta, senátorka Elizabeth Warrenová 18 procent, někdejší viceprezident Joe Biden 15,8 procenta a senátorka Amy Klobucharová 12,3 procenta. Kvůli komplikovanému procesu určení delegátů, který potrvá až do června, se ve výsledcích nehovoří o počtu delegátů, ale udává se takzvaný ekvivalent státních delegátů (SDE), respektive jeho procentní podíl.

Proti výsledkům se už ve čtvrtek ohradil šéf celoamerické Demokratické strany Perez, který vyzval k jejich prověření.

Své pochybnosti má i americká tisková agentura AP. "The Associated Press (AP) vyhodnotí klání tehdy, až bude jasné, kdo je vítězem. Kvůli těsnému výsledku mezi starostou Petem Buttigiegem a senátorem Berniem Sandersem a nesrovnalostmi při letošních stranických shromážděních nemůžeme v tuto chvíli určit vítěze," oznámilo dnes její vedení.

AP poukázala na to, že na základě údajů, které má, jí stále chybí data jednoho ze 1765 okrsků. Deník The New York Times zase napsal, že z více než stovky okrsků přišly nesourodé údaje, které buď nebyly úplné, nebo neodpovídaly stanoveným pravidlům pro hlášení výsledků.

"Pokud nějaká prezidentská kampaň v souladu s iowským plánem výběru delegátů požádá o prověření, IDP je připravená," uvedl za iowské demokraty Price. V prohlášení rovněž uznal, že problémy s hlášením výsledků jsou nepřijatelné. Potíže způsobila technicky nepřipravená aplikace pro zadávání výsledků a také přetížené linky pro telefonické hlášení. Price nyní v Iowě čelí výzvám k rezignaci.

Portál Business Insider napsal, že případná kontrola výsledků nebude oficálně přepočtem hlasů, ale ruční prověrkou formulářů a dalších dokumentů s hlasy, správnosti postupu hlášení a správnosti sčítání. Termín "přepočet" se pak podle Business Insider v tomto případě týká auditu, který je veden soudní cestou.