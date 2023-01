Hlasy pro prezidentské kandidáty už odevzdávají i Češi žijící v Austrálii a Asii

Sydney - Své hlasy pro kandidáty na prezidenta České republiky mohou postupně od dnešních ranních hodin odevzdávat i Češi žijící v Asii a Austrálii, volební místnosti se už otevřely v Sydney, Pekingu či Tokiu. Češi už od čtvrtka hlasovali na zastupitelských úřadech na americkém kontinentu, v Česku se volební místnosti otevřou ve 14:00.

Od 14:00 místního času (4:00 SEČ) mohou dnes volit i čeští občané žijící v Austrálii, pro které je hlasovací místnost připravena na velvyslanectví v Canbeře nebo na konzulátu v Sydney. Jako první dnes v tomto městě odvolila 32letá Natálie Fischer, která se na místo dostavila zhruba půl hodiny před otevřením volební místnosti.

"Na konzulátu se zrovna otevřelo a utvořila se tam docela dlouhá fronta, která stála až za roh. Přišlo okolo 30 lidí," řekla ČTK k úvodu voleb Fischer. Většina voličů podle ní přijde hlasovat až v sobotu, kdy na to budou mít více času. V Austrálii Fischer žije osm let, letos tam volila poprvé, a to zejména kvůli skandálům některých kandidátů. Je podle ní důležité podílet se na volbě prezidenta, který by měl Česko v zahraničí důstojně reprezentovat.

K prvním přímým volbám prezidenta ČR se v roce 2013 v cizině přihlásilo na 7200 voličů, v předchozích volbách v roce 2018 jich bylo v registračních seznamech zhruba 9000 a letos se registrovalo do těchto voličských seznamů po celém světě 14.370 občanů ČR. Před pěti lety v zahraničí v prvním kole hlasovalo asi 8900 lidí a ve druhém 10.700 voličů.

