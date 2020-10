Hlasovat zatím přišla v Česku zhruba třetina voličů

Praha - Volit do krajů a v některých částech Česka i do třetiny Senátu zatím přišlo kolem 30 procent oprávněných voličů, zjistila ČTK od členů volebních komisí. Účast je tak podobná jako při hlasování před čtyřmi lety. Mírně vyšší zájem mají lidé o volby do krajů než do horní komory parlamentu. Volební místnosti budou otevřené do dnešních 14:00. V roce 2016 byla účast ve volbách do krajských zastupitelstev 34,6 procenta.

V hlavním městě, kde se konají jen senátní volby, přišlo zatím nejvíce lidí volit v Praze 1, a to 34 procent. V Praze 5 do 10:00 odvolilo zhruba 30 procent voličů, v Praze 9 to bylo k 11:00 27,2 procenta. K volbám z domova se kvůli izolaci nebo karanténě dané koronavirem přihlásilo 151 lidí, ve středu jich z auta volilo 183.

Ve středních Čechách se volební účast kolem 11:30 pohybovala kolem třetiny. Větší zájem o volby je v Benešově, kde přišlo k urnám přes 36 procent. V Kolíně odevzdalo svůj hlas 34 procent voličů, v Berouně 33, v Nymburku 31, v Mladé Boleslavi 30 a v Kutné Hoře 29. V krajských volbách je mírně vyšší účast než v senátních.

V Libereckém kraji se dnes dvě hodiny po otevření volebních místností pohybovala účast kolem 25 až 30 procent. Na jednom z okrsků v Základní škole na Náměstí Míru v Liberci však odvolilo 41 procent zapsaných voličů. ČTK to řekla tamní zapisovatelka Jana Kodymová. Lidé chodí v rouškách, a volební komise tak většinou nemusely využít svých připravených zásob. Žádný incident v kraji není hlášen.

V Ústeckém kraji byla k 11:00 průměrná volební účast 27 procent, řekl ČTK mluvčí kraje Martin Volf. Na Děčínsku a Lounsku vybírají lidé své zástupce do Senátu a v ústeckém obvodě Střekov se koná místní referendum. Podle vyjádření volebních komisařů díky tomu by na Střekově mohla být účast vyšší než v minulých krajských volbách. Zájem o volby tradičně není ve vyloučených lokalitách, kde si členové komisí čas zkracují háčkováním, luštěním křížovek nebo čtením.

V Karlovarském kraji se volební účast ve větších městech pohybovala okolo 11:00 mezi 25 a 30 procenty. Například v některých okrscích v Karlových Varech přišlo i 32 procent voličů. Některé okrsky tak už překonaly celkovou účast při minulých krajských volbách. Na malých obcích je situace rozdílná, někde teprve na větší vlnu voličů čekají, například v Šabině na Sokolovsku, kde je obvykle vysoká účast, odvolila polovina všech voličů.

Volební účast v Plzeňském kraji se pohybuje podle oslovených volebních komisí kolem 20 až 35 procent. Vyskytují se ale výkyvy oběma směry. V šumavské Modravě, kde je tradičně velká volební účast, dosud hlasovalo přes 52 procent voličů, naopak ve Vsi Touškov na jižním Plzeňsku zatím jen 15,9 procenta. "To si už říkáme, že je docela dost, že lidí chodí," řekla členka volební komise ze Vsi Touškova.

V Královéhradeckém kraji byla volební účast podle odhadu hejtmanství mezi 25 až 30 procenty. Vyšší účast, téměř 39 procent, měly k 11:00 okrsky na největším hradeckém sídlišti Moravské Předměstí.

K volbám v Pardubickém kraji od pátku přišlo kolem 30 procent voličů. Ve volebních místnostech se problémy nevyskytly. Lidé dodržují pokyny komisí, mají roušky, uvedl mluvčí kraje Dominik Barták.

Na Vysočině zatím v oslovených volebních okrscích hlasovalo od 25 do 37 procent oprávněných voličů. Zájem o volby je dnes buď srovnatelný, nebo nižší než v pátek. Jen minimální byla účast dopoledne například v Netíně na Žďársku, kam přišla od začátku voleb hlasovat asi stovka lidí. Dnes tam měli k 10:30 jen dva hlasující.

Volební účast v Olomouckém kraji se k 11:00 pohybovala kolem 30 procent, ale na některých místech je vyšší. Například na Základní škole 8. května v Olomouci zájem voličů přesáhl 38 procent, řekli ČTK zástupci tamní volební komise. Podle Petera Garláthyho z olomouckého krajského úřadu nebyl v kraji v souvislosti s volbami zaznamenán žádný problém, kromě stížností lidí, kteří se dostali do karantény a už nemohli volit.

V Jihomoravském kraji přišlo dnešním 10:00 ke krajským volbám k 27,78 procenta voličů, uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková. Nejvyšší účast byla v Brně, Kuřimi a Šlapanicích, kde přišlo přes 34 procent voličů. U senátních voleb hlasovalo 25,52 procenta lidí.

Ve Zlíně byla k dnešním 10:30 volební účast 38 procent, v místním referendu týkajícím se vodárenství 29 procent. V Kroměříži přišlo dosud volit 33 procent voličů, v Uherském Hradišti byla k 10:30 volební účast 32,7 procenta.