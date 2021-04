Hlasování poštou navrhne 14 senátorů, Senát rozhodne ve čtvrtek

Praha - Senát patrně schválí beze změn novelu, která má doplnit nezbytná pravidla pro říjnové volby do Sněmovny. Korespondenční formu hlasování pro Čechy v cizině navrhne nyní prosadit jen 14 senátorů v čele s Markem Hilšerem z klubu Starostů, který má 24 členů. Hilšer to řekl novinářům. Podle něj by hlasování poštou mohlo využít až půl milionu českých občanů, kteří jsou v zahraničí trvale, pracovně nebo na studiích.

Senát bude o volební novele rozhodovat ve čtvrtek. Požádal o to ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který se z dnešního senátního jednání omluvil, uvedl v úvodu schůze horní komory předseda Miloš Vystrčil (ODS). Senát ministrově žádosti vyhověl.

Senátní ústavně-právní výbor se kvůli snaze prosadit korespondenční hlasování na podpoře volební novely neshodl. Senátní krajanská komise doporučila, aby hlasování poštou navrhl Senát schválit až Sněmovně vzešlé z podzimních voleb. Dolní komora v současném složení možnost korespondenčního hlasování odmítla.

"Volební úprava v podobě schválené Sněmovnou není dokonalá, ale vnímám to jako rozumný kompromis mezi všemi stranami," uvedl předseda senátní ústavní komise Zdeněk Hraba. Nevyloučil ale možnost doplnění novely na popud jednotlivých senátorů.

Volební novela je reakcí na verdikt Ústavního soudu, který především zrušil dosavadní způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty jako nespravedlivý pro méně úspěšné strany. Nový způsob přepočtu sice opět zvýhodňuje úspěšnější strany, ale mírněji než dosud. Mandáty se mají přidělovat automaticky bez možnosti povolebního zásahu stran.

Soud také zrušil vstupní limit do Sněmovny pro koalice. Dvoučlenná uskupení by podle předlohy musela získat nově alespoň sedm procent hlasů místo původních deseti, vícečetná 11 procent. Podle předchozí úpravy musely tříčlenné koalice dosáhnout na alespoň 15 procent hlasů. V případě samostatně kandidujících stran novela zachovává pětiprocentní hranici.