Hlas Německa v Evropě má být podle Čaputové jasně slyšet

Berlín - Hlas Německa v Evropě by měl být podle slovenské prezidentky Zuzany Čaputové jasně slyšet. Nikdo jiný totiž nemá takovou zkušenost s překonáváním rozdělení. Čaputová to řekla v Berlíně po jednání s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Oba si přejí, aby Evropa byla i přes nadcházející odchod Británie z Evropské unie jednotná a silná.

"V Evropě není země, která by měla tolik zkušeností s překonáváním rozdělení jako právě Německo. Německo ví, jak nesmírně těžké, ale důležité je hledat to, co nás spojuje. Německou zkušenost dnes potřebujeme přenést i do celé Evropské unie," uvedla Čaputová, podle níž je to nutné zejména v době, kdy se znovu mluví o rozdělení na nové a staré členské země, na východ a západ, na sever a jih.

Slovenská prezidentka svými slovy narážela na znovusjednocení Německa po pádu berlínské zdi 9. listopadu 1989, jehož 30. výročí si letos v německé metropoli spolu se Steinmeierem, českým prezidentem Milošem Zemanem i prezidenty Polska a Maďarska připomene. Památku obětí zdi v centru německého hlavního města uctila už dnes.

K událostem před 30 lety, k nimž vedle pádu berlínské zdi patřila i sametová revoluce v Československu, se dnes krátce vrátil i Steinmeier. Je přesvědčen o tom, že volba Čaputové slovenskou prezidentkou je také výrazem toho, že naděje na změnu spojené s rokem 1989 jsou dodnes živé. "To platí na Slovensku i jinde v Evropě," míní.

Velké části jednání obou politiků vedle vzájemných vztahů dominovalo téma vystoupení Británie z EU. Steinmeier vyjádřil přesvědčení, že dopady brexitu bez dohody Londýna a Bruselu jsou především z ostrovní strany stále podceňovány. Neočekává, že by se o dohodě o brexitu začalo znovu jednat. "Nejsem někdo, kdo by měl něco proti rozhovorům a proti pokračování přerušeného dialogu. Ale pokud jde o konkrétní očekávání dalšího vyjednávání (o dohodě o brexitu), tak rozumím tomu a chápu to, že Brusel říká, že není žádná varianta takzvané irské pojistky, o níž by se už dříve nejednalo," poznamenal.

Šestačtyřicetiletá Čaputová je na své první oficiální návštěvě Německa po nástupu do funkce hlavy státu 15. června. V Berlíně zůstane do čtvrtka.