Hladiny většiny řek v Česku dnes dopoledne již opadly

Praha - Pondělní vydatné deště zvedly hladiny řek hlavně na východě České republiky. Na několika místech platil v noci na dnešek třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení. Dopoledne hladiny většinou opadly, okolo 11:00 podle dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nebyl třetí stupeň nikde, v 11:20 vystoupala na třetí stupeň hladina Tiché Orlice v Čermné nad Orlicí na Rychnovsku. Na několika místech platil stále druhý stupeň, pohotovost. Deště zaměstnaly i hasiče, kteří měli stovky výjezdů. Museli především čerpat vodu a odstraňovat popadané stromy.

Jedním z nejzasaženějších regionů byl Olomoucký kraj. Na třetím stupni tam byla například Třebůvka v Lošticích na Šumpersku, Romže v Polkovicích a přiblížila se mu i Morava v Moravičanech u Litovle. Hladiny ale už mají setrvalou tendenci nebo klesají. Podle předpovědi počasí už by stoupat neměly.

V Moravičanech museli hasiči v noci evakuovat 14 dětí z myslivecké chaty. V Renotách u Uničova pak laguna ohrožovala rodinné domy. Výstavba hrází tam nestačila, voda začala přetékat. Vodní koryto hasiči čistili za využití těžké techniky. Voda po několika hodinách začala opadat.

V Královéhradeckém kraji byla na třetím stupni Orlice v Týništi nad Orlicí, také tam ale dnes dopoledne hladina klesla na druhý stupeň. Na třetí stoupla před polednem podle Povodí Labe Tichá Orlice v Čermné nad Orlicí. V noci v kraji už nepršelo. Hasiči v kraji zasahovali především na Rychnovsku, čerpali vodu ze sklepů, odstraňovali stromy a rozváželi pytle s pískem. První povodňový stupeň při trvalém poklesu dopoledne zůstával na Kněžné v Rychnově nad Kněžnou.

V Pardubickém kraji voda v pondělí zaplavila Dolní Roveň a Dolní Ředice. Vnikla do suterénů domů a zahrad. V místních částech Luže Bělá a Radim se vylil Anenský potok, silnice musela být uzavřena, voda vyplavila některé sklepy, garáže a zahrady. Novohradka v Luži se ale již z nejvyššího třetího stupně vrátila k obvyklému stavu.

Na Vysočině měli hasiči v pondělí 50 výjezdů, dnes ale už pouze odstraňovali strom ze silnice v Budkově u Moravských Budějovic.

Na mnoha dalších místech ve východní části republiky jsou toky stále na prvním povodňovém stupni, tedy takzvané bdělosti. Týká se to například Sázavy, Svratky, Oslavy, Chrudimky, Opavy, Bělé nebo Sázavy.

Podle předpovědi má být dnes v Česku jasno až polojasno, teplotní maxima okolo 25 stupňů Celsia. Přeháňky by se měly ojediněle objevit až ve středu.

Jihomoravský kraj

Některé toky dnes ráno zůstaly po pondělních vydatných deštích na prvním povodňovém stupni, tedy bdělosti. V kraji už neprší, hladiny mají spíše klesají. Vyplývá to z webů Českého hydrometeorologického ústavu a Povodí Moravy.

Na druhý povodňový stupeň se v pondělí dopoledne dostala Křetínka v Prostředním Poříčí na Blanensku, hladina v místě nejvýš vystoupala kolem 18:00, kdy dosáhla 110 centimetrů. Od 22:00 je na prvním povodňovém stupni a dále klesá. Křetínka je na prvním povodňovém stupni od pondělního odpoledne i pod letovickou přehradou, stav je setrvalý. Na odtoku z boskovické přehrady je na prvním povodňovém stupni Bělá, i zde je stav díky regulaci setrvalý.

První stupeň platí od pondělního odpoledne stále i Svratka ve Veverské Bítýšce na Brněnsku. Její hladina byla nejvýše před půlnocí, vystoupala na 221 centimetrů. Na prvním povodňovém stupni je také Svratka v Brně-Poříčí, zde je stav po regulaci Brněnskou přehradou setrvalý.

Pro severnější části Jihomoravském kraje stále platí výstraha hydrometeorologického ústavu kvůli možným povodním, a to až do večera. Pršet by v kraji dnes nemělo, meteorologové předpovídají skoro jasno s nejvyššími teplotami 26 stupňů Celsia.

Královéhradecký kraj

Hladina řeky Tichá Orlice v Čermné nad Orlicí na Rychnovsku dnes v 11:20 dosáhla třetího stupně povodňové aktivity. Naopak Orlice v Týništi nad Orlicí v 10:00 klesla ze třetího na druhý povodňový stupeň. První povodňový stupeň při trvalém poklesu dopoledne zůstával na Kněžné v Rychnově nad Kněžnou. Vyplývá to z dat Povodí Labe. Hladiny řek zvedly silné deště v noci na pondělí a v pondělí.

V noci na dnešek v Královéhradeckém kraji nepršelo. "Průtoky v horních částech zasažených vodních toků jsou již na poklesu," uvedl ráno vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr. Hladiny by na většině toků měly dál klesat s výjimkou Tiché Orlice. "K vzestupu průtoku bude odpoledne vlivem postupu zvýšených průtoků docházet na Tiché Orlici," dodal Petr.

Hladina Tiché Orlice v Čermné nad Orlicí byla ráno na 280 centimetrech. Hranice třetího stupně činí 310 centimetrů.

Hasiči v Královéhradeckém kraji v pondělí zasahovali u několika desítek událostí, především na Rychnovsku. Nejčastěji šlo o čerpání vody ze sklepů, odstranění spadlých stromů nebo rozvoz pytlů s pískem. Vodu hasiči čerpali ze sklepů či garáží v Černíkovicích, Vamberku, Rychnově nad Kněžnou - Lipovce, Dlouhé Vsi, Rovni, Česticích, Lupenici, Kvasinách, Doudlebech nad Orlicí.

Olomoucký kraj

Hladina rozvodněné Třebůvky v Lošticích na Šumpersku klesla dnes ráno na druhý povodňový stupeň. Stupeň ohrožení platil celou noc, vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Druhý povodňový stupeň, tedy pohotovost, v Olomouckém kraji platí na Romži v Polkovicích a na řece Moravě u Litovle na Olomoucku. Hladiny toků v regionu po pondělních vydatných srážkách mají setrvalou tendenci nebo klesají. Deště zaměstnaly i hasiče, na kontě mají 95 událostí.

Na Romži v Polkovicích na Přerovsku, která přitéká do Moravy, se hladina dnes od 03:00 vyšplhala na třetí povodňový stupeň. Po 06:00 již voda začala nepatrně klesat. Oslava v Dlouhé Loučce už klesla na první povodňový stupeň. Třebůvka na druhý povodňový stupeň klesla před 07:00, nyní se hladina pohybuje na 204 centimetrech. Ve 02:00 to bylo maximálních 230 centimetrů, vyplývá z údajů ČHMÚ.

K třetímu povodňovému stupni se časně ráno přiblížila hladina řeky Moravy v Moravičanech u Litovle. Třetí stupeň je tam vyhlašován při 300 centimetrech, naměřené maximum bylo 296 centimetrů. Hladina Moravy už zvolna klesá. "Vzhledem k předpovědi by se neměl konat další vzestup hladiny, spíše naopak," uvedl na sociálních sítích starosta Litovle Viktor Kohout. Pracovníci Povodí Moravy podle něj řeší problém u nedalekého splavu, který zanáší naplaveniny.

Na čtyřech místech v Olomouckém kraji platí první povodňový stupeň, bdělost. Kromě Oslavy v Dlouhé Loučce jde o menší toky na Prostějovsku - Blatu v Klopotovicích, Hloučelu u Plumlova a Brodečku v Otaslavicích.

Vydatné deště, které zasáhly Olomoucký kraj v pondělí, zaměstnaly hasiče. Zhruba na 30 místech čerpali vodu, na 25 místech odstraňovali překážky či stromy, na desítce míst monitorovali toky, sdělil ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. V Moravičanech v noci zapojili velkokapacitní čerpadla kvůli snížení nebezpečí rozlití vody v obci. "Provedli jsme také evakuaci 14 dětí z myslivecké chaty. Děti byly předány rodičům, evakuace byla spíše z preventivních důvodů," uvedl mluvčí.

Napjatou situaci řešili hasiči v noci v Renotách u Uničova, kde laguna ohrožovala rodinné domy. Výstavba hrází tam nestačila, voda začala přetékat a na místo dorazil ze stanice v Olomouci kontejnerový nosič s pytli s pískem. Vodní koryto hasiči čistili za využití těžké techniky. Voda po několika hodinách začala opadat. "V Uničově prakticky nepřetržitě místní dobrovolní hasiči přejíždějí z místa na místo a odčerpávají vodu na základě žádostí obyvatel," uvedl mluvčí. Zasahovali také v Pňovicích, kde čistili mosty, nebo v Lošticích, kde kontrolovali zatopená místa a komunikace a čistili je od naplavenin. Hasiči v tuto chvíli stále na některých místech na žádost obyvatel stále čerpají vodu.

Pardubický kraj

Po pondělních vydatných deštích již hladiny většiny vodních toků v kraji opadly. Na druhém stupni povodňové aktivity zůstávají ještě Chrudimka v Nemošicích a Novohradka v Úhřeticích. První nejnižší stupeň platí na Loučné v Cerekvici nad Loučnou a v Dašicích a Chrudimce v Přemilově.

V pondělí voda zaplavila Dolní Roveň a Dolní Ředice na Pardubicku. Vnikla do suterénů domů a zahrad. V místních částech Luže Bělá a Radim se vylil Anenský potok, silnice musela být uzavřena, voda vyplavila některé sklepy, garáže a zahrady. Novohradka v Luži se již z nejvyššího třetího stupně vrátila k obvyklému stavu.

Podle podniku Povodí Labe bude dnes úroveň většiny vodních toků dále klesat. K vzestupu průtoku bude dopoledne docházet ještě na dolní Chrudimce a Tiché Orlici. Zvyšovat se bude i hladina Labe, neměla by však převýšit první povodňový stupeň.

Kraj Vysočina

Hladiny řek na Vysočině zvýšené po pondělním dešti v noci na dnešek klesaly. Z třetího na druhý povodňový stupeň se asi dvě hodiny po půlnoci dostala Svratka v Dalečíně. Druhý stupeň, pohotovost, platil dnes kolem 06:00 i na Svratce v Borovnici. První povodňový stupeň byl na 11 měřicích stanicích. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V Dalečíně se hladina Svratky kvůli vydatnému dešti v pondělí zvýšila o víc než metr. Z 86 centimetrů od rána do večerních hodin se dostala až na 195 centimetrů. Do dnešních 06:00 klesla na 163 centimetrů.

Hasiči na Vysočině měli v pondělí kvůli počasí přes 50 výjezdů. Jak uvedli na svém webu, dnes zatím zasahovali jen v Budkově u Moravských Budějovic, kde odklízeli strom ze silnice.

První povodňový stupeň byl dnes ráno na řece Sázavě ve Žďáru nad Sázavou, Sázavě, Pohledských Dvořácích u Havlíčkova Brodu, Chlístově a ve Světlé nad Sázavou. První stupeň, tedy bdělost, je i na Šlapance v Mírovce u Havlíčkova Brodu, na Želivce v obci Želiv, na Řečici a na řece Jihlavě v Ptáčově. Na prvním stupni se zatím drží také hladina Oslavy v Dolních Borech a Mostištích.

Na Vysočině dnes bude podle ČHMÚ skoro jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 21 až 24 stupni Celsia.