Hladiny řek se vrací k normálu, nejvyšší povodňový stupeň už nikde neplatí

Praha - Hladina Labe ve Stanovicích na Trutnovsku, kterou zvedl čtvrteční déšť, klesla dnes dopoledne z třetího na první, tedy nejnižší povodňový stupeň. Stejný stupeň povodňového nebezpečí hydrologové registrují ještě na dalších čtyřech místech v severovýchodních Čechách. Vyplývá to z dat na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) kolem dnešních 10:00.

Na Labi platí nejnižší povodňový stupeň kromě Stanovic ještě v Brodě u Jaroměře na Náchodsku. Ve stejném regionu dosahuje dopoledne nejnižšího stupně povodňové aktivity i Metuje, a to v Hronově a Krčíně. Pátým měřicím profilem, kde voda do dnešních 10:00 ještě neklesla na běžnou úroveň, byl Železný Brod na Jablonecku, kterým protéká Jizera.

Proti dnešnímu brzkému ránu se tak situace na tocích zklidnila. Kolem 05:30 platil na Labi ve Stanovicích nejvyšší povodňový stupeň. Na dalších sedmi místech byl v platnosti první stupeň povodňového nebezpečí. Kromě Labe, Metuje a Jizery to bylo ještě na říčce Velké Stanovnici pod nádrží Karolinka na Vsetínsku, kde už se ale hladina dopoledne vrátila do normálu.

Hladiny některých řek v Česku vystoupaly v důsledku vydatného deště ve čtvrtek a v noci na dnešek. Výstraha meteorologů před vzestupem hladin platí do dnešního poledne a týká se severovýchodu Čech.

Dnes večer by se podle předpovědi měl v Česku opět rozfoukat silný vítr, který páchal značné škody už ve čtvrtek. Varování před větrem se týká téměř celé České republiky s výjimkou Zlínského kraje a východní části krajů Jihomoravského a Olomouckého. "Ve srovnání se čtvrtkem by měl být vítr o něco slabší," uvedl dnes ráno na facebooku ČHMÚ. Tlaková níže Eunice podle jeho odhadu přinese do nížin nárazy větru o rychlosti 50 až 90 kilometrů v hodině, na horách i kolem 110 kilometrů v hodině.