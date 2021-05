Hladiny některých řek v Česku ještě budou stoupat, varují meteorologové

Praha - Riziko záplav v Česku po předchozích deštivých dnech stále nepominulo, vyplývá z dnes aktualizovaného upozornění Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Až do odvolání platí výstraha před vzestupem hladin na dolním toku Vltavy a Labe. Dnes odpoledne má navíc opět pršet a v noci na neděli může být déšť zejména na rozhraní Čech a Moravy i vydatnější. Může to vést k vzestupu hladin na první, ojediněle i druhý povodňový stupeň.

Meteorologové předpokládají, že vzhledem ke kulminaci Berounky i Sázavy a zvýšenému odtoku vody z přehrady ve Vraném bude ještě dál stoupat hladina dolní Vltavy. "Kulminaci profilu Praha - Chuchle očekáváme nad úrovní prvního stupně povodňové aktivity," uvádí ČHMÚ. První stupeň platí na Vltavě v Chuchli už od noci na dnešek.

Se zpožděním se vzestup Vltavy projeví na Labi, které v noci na neděli v Děčíně pravděpodobně vystoupá na první povodňový stupeň. V Ústí nad Labem by řeka měla kulminovat těsně pod hranicí prvního stupně.

Do Česka se dnes později odpoledne navíc vrátí déšť. Přeháňky a ojediněle i bouřky meteorologové očekávají zejména na západě Moravy a Slezska i na východě Čech. "Ve druhé polovině noci na neděli bude od jihu Českomoravské vrchoviny postupovat k severovýchodu do oblasti Jeseníků pásmo deště, který bude přechodně vydatnější," upozorňuje ČHMÚ. Spadnout podle něj může až 25 litrů vody na metr čtvereční.

Noční déšť může na rozhraní Čech a Moravy způsobit rozvodnění zejména menších toků a zatopení níže položených míst. Hladiny řek mohou podle meteorologů vystoupat na první, ojediněle i druhý povodňový stupeň.

Vydatný déšť a silné bouřky, které Česko poprvé zasáhly ve středu a opakovaly se ve čtvrtek a v noci na pátek, zvedly hladiny řek na několika místech země. Dnes dopoledne kolem 11:00 hlásilo dosažení prvního povodňového stupně 19 měřicích stanic ČHMÚ, zejména ve středních a jihozápadních Čechách. Na druhém stupni byla pouze Berounka ve Zbečně na Rakovnicku.

Hladiny řek v Plzeňském kraji po větších deštích klesají

Hladiny řek v Plzeňském kraji, které se v pátek zvedly po tři dny trvajících deštích, klesají. Druhý stupeň povodňové aktivity hlásí už jen Úhlava na dolním toku v Přešticích. V regionu budou ještě o víkendu občasné přeháňky, které by ale neměly způsobovat problémy. ČTK to dnes řekli dispečer plzeňského závodu Povodí Vltavy Karel Zelenka a Josef Cink z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

"Drtivá většina toků už je na poklesech. Jediné, co ještě udržuje zvýšenou úroveň, je dolní tok Úhlavy od profilu Přeštice, kde se ale pokles očekává v nejbližších hodinách," řekl ráno Zelenka. V Přešticích je tak na jediném místě v regionu ještě lehce překročen druhý stupeň povodňové aktivity. První stupně se drží ještě na dolním toku Úslavy, ale hladiny i tam mají klesající trend.

"O víkendu budou srážky, ale určitě ne takové, jaké jsme zaznamenávali v posledních třech dnech, kdy souvisle pršelo," řekl Cink. Meteorologové očekávají občasný déšť. V neděli má být srážek více, ale ne tak silné.

"Případné srážky, které by se mohly dnes a zítra (v neděli) vyskytnout nad územím regionu, by neměly způsobit žádné výrazné zhoršení situace. Poklesové trendy se jen zpomalí, hladiny se rozkolísají, ale nemyslím si, že by měly úhrny vést k nějakému plošnějšímu zhoršení," dodal Zelenka.

Páteční odpolední kulminace řek v regionu nezpůsobila zásadní problémy. "Od povodňových komisí nemáme žádnou zpětnou vazbu o tom, že by někde došlo k výraznějším škodám na majetku," uvedl Zelenka. Třetí stupeň povodňové aktivity byl v pátek na několik hodin těsně atakován na Úslavě v Prádle u Nepomuka na jihu Plzeňska. Na druhém povodňovém stupni byla také ještě v pátek večer Úslava v Plzni-Koterově, kde vystoupala až na 192 centimetrů, což bylo osm centimetrů od hranice třetího stupně. Na stejném stupni se celý den držela také Klabava v Nové Huti na Rokycansku.