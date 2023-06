Kyjev - Hladina vody ve zničené Kachovské přehradě klesla na 12,5 metru, přičemž minimum potřebné pro odběr vody do zásobovacích kanálů je 12,7 metru. Podle tiskové agentury Unian to dnes řekl šéf společnosti Ukrhidroenerho Ihor Syrota. Týká se to podle něj mimo jiné dodávek pro Záporožskou jadernou elektrárnu, která využívá vodu z kachovského rezervoáru k chlazení. Voda nadále přes zničenou hráz vodního díla odtéká.

