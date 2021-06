Hladina novomlýnských nádržích by se mohla zvedat do dvou let o 35 cm

Velké Pavlovice (Břeclavsko) - Povodí Moravy by mohlo začít zvedat hladinu střední a dolní nádrže na novomlýnských nádržích na Dyji o plánovaných 35 centimetrů v roce 2022 či 2023. Objem zadržené vody se díky tomu zvýší o devět milionů metrů krychlových, mají posloužit i zemědělským závlahám. Povodí pro obnovení zásobního prostoru nádrží musí splnit 37 podmínek. Jde o tři fáze, první z nich si vyžádá až 15 milionů korun. Na briefingu k příležitosti prohlídky revitalizace toku Trkmanka u Velkých Pavlovic na Břeclavsku to uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Dlouhodobě plánované zvýšení hladiny střední a dolní nádrže na novomlýnských nádržích o 35 centimetrů nedávno získalo souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí při posuzování vlivu stavby na okolí. Ministerstvo ve stanovisku ale určilo 37 podmínek, které státní podnik musí splnit.

"Podmínky se realizují ve třech fázích, aktuálně jsme v první fázi," uvedl Gargulák. V ní povodí musí například rozšířit plochy pro hnízdění ptáků či vytvořit pastviště pro husy, podle Garguláka půjde o investice zhruba za deset až 15 milionů korun. První fáze by měla být hotová letos. Druhá fáze se týká obnovování zásobního prostoru, nádrže jsou zkolaudované právě na hladinu vyšší o 35 centimetrů, než jaká je nyní. Předcházet tomu bude žádost na krajský vodoprávní úřad o navýšení hladiny. Zvedat by se tak podle odhadu mohla v letech 2022 či 2023. Třetí fází je pak úprava některých částí nádrží, které zastarávají. Tato fáze bude podle Garguláka dlouhodobá, stát bude podle něj stovky milionů korun.

Zamýšlené zvýšení hladiny je reakcí na sucho a na poptávku zemědělců, protože množství vody má být schopno nasytit vinice či ovocné sady na 5000 až 7000 hektarech. Vybudovat by se tak měl sytém, který vodu určenou k závlahám dopraví. Vodohospodáří plánují několik nádrží, do kterých by se voda přečerpávala a z nich by šla na závlahy. I tento projekt má má několik fází a musí projít posuzováním vlivu stavby na životní prostředí.

Upravený tok Trkmanky si dnes prohlédl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Uvedl, že tato přírodě blízká opatření jsou směr, kterým se země bude vydávat. Trkmanka u Velkých Pavlovic na Břeclavsku má nyní koryto delší asi o 400 metrů, přibyly říční oblouky, protierozní opatření, tůně a úkryty pro drobné živočichy. Opatření zpomalila povrchový odtok vody či zlepšila splaveninový režim. Při toku vznikne i biocentrum.