Hladík řekl, že se ho obviněný Horký ptal na privatizaci domu v Brně

Brno - Kandidát na ministra životního prostředí a bývalý náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL) řekl, že s obviněným podnikatelem Michalem Horkým hovořil o privatizaci domu v Čelakovského ulici v Brně. Hladík to uvedl na Seznam Zprávách v podcastu nazvaném Ptám se já. Horký je jedním ze sedmi vazebně stíhaných v kauze privatizace městských bytů. Policie minulý týden udělala razie na několika místech v Brně včetně Hladíkovy kanceláře. Hladík uvedl, že není obviněn, policii poskytl vše potřebné.

Hladík už počátkem týdne ČTK řekl, že se ho policie ptala na privatizaci dvou domů, a to v Čelakovského a Nováčkově ulici. Zároveň uvedl, že se s Horkým zná a několikrát s ním jednal v kanceláři, nepojí je ale žádné osobní nebo obchodní vztahy. "Hovořili jsme o tom, s čím přišel, tedy buď o oblasti sportu, nebo ano a to jsem taky řekl, ptal se mě na privatizaci domu v ulici Čelákovského," uvedl v podcastu Hladík. Důvodem bylo podle něj to, že Horkého žena měla v domě pronajatý nebytový prostor od městské části Židenice. Podle Hladíka se Horký ptal na to, v jakém stavu je privatizace, přičemž Hladík odpověděl, že městská část dům prodat nechce. V současnosti je dům stále v majetku města a není prodaný.

Média upozornila na to, že s návrhem na prodej domu přišel na radu města právě Hladík a na dřívějších setkáních naléhal na tehdejšího starostu Židenic Aleše Mrázka, aby městská část dům prodala. U setkání byl údajně i další lidovecký politik a zároveň Horkého advokát Filip Leder, v jehož advokátní kanceláři policie také zasahovala. Podle médií policisté prověřují, zda Hladíkovy schůzky s Mrázkem a jeho tlak na něj nebyly cílené a ve prospěch rodiny Horkých.

Hladík k jednání s Mrázkem řekl, že původně byla privatizace domu v Čelakovského ulici schválena, ale městská část si to později rozmyslela. Lidé už s tím přitom počítali a hrozili městu předžalobními výzvami. Hladík ČTK řekl, že se na privatizaci neobohatil.

Celá sitauce ale zkomlikovala jeho jmenování ministrem životního prostředí, kde kvůli nemoci skončila Anna Hubáčková. Už minulý týden se měl setkat s prezidentem Milošem Zemanem. I když lidovci na nominaci Hladíka trvají, od listopadu by měl ministerstvo prozatím vést ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Policie zasahovala v Brně minulý týden na několika místech. Kromě Hladíkovy kanceláře to bylo na bytovém odboru magistrátu, také na radnicích Brno-sever a Brno-Černovice, ale rovněž v černovické pískovně. Policie obvinila sedm lidí a dvě firmy, všech sedm lidí je ve vazbě.