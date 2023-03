Hladík: Na omezení podpory stavebního spoření zatím v koalici shoda není

Praha - Na omezení podpory stavebního spoření zatím v koalici shoda není, teprve se bude jednat o celém balíčku opatření. Novinářům to dnes při příchodu na jednání vlády řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). CNN Prima News přitom v úterý informovala o tom, že je na omezení podpory v koalici shoda. U existujících smluv by se podle webu roční podpora snížila na polovinu ze současných 2000 korun, u nových smluv by se zcela zrušila.

"Určitě mohu říct, že není pravda, že by na tom nějaká koaliční shoda byla. Myslím, že teprve o konkrétních parametrech, o celém balíčku úsporných opatření, která jsou naprosto nutná a zásadní, budeme teprve jednat jako o celku," uvedl Hladík.

Také podle Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) jednání o podobě státního příspěvku zatím nejsou ukončené. Vláda chce podporu stavebního spoření omezit kvůli snížení schodku státního rozpočtu. Podle stavebních spořitelen ale omezení státní podpory zkomplikuje poskytování úvěrů především lidem s nižšími příjmy.

"Návrh na snížení, respektive zrušení státní podpory stavebního spoření je v pokročilé fázi koaličního vyjednávání. Státní podpora by se u stávajících smluv mohla snížit na polovinu, tedy na nejvýše tisíc korun ročně. U nových smluv by se podpora mohla zrušit úplně," sdělil CNN Prima News mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.

Zrušení podpory stavebního spoření, na které stát loni vydal 4,3 miliardy korun, je jedním z opatření, které kabinetu navrhla Národní ekonomická rada vlády (NERV) ke snížení strukturálního schodku státního rozpočtu, který je nyní více než 200 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v minulosti uvedl, že pracuje se šesti desítkami návrhů, celková úspora by měla dosáhnout 70 miliard korun od příštího roku.

Na českém trhu působí pět stavebních spořitelen. Loni u nich uzavřelo novou smlouvu zhruba 572.000 klientů, poskytly úvěry za 56,7 miliardy korun.