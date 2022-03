Hlad ve východní Africe bez pomoci může přerůst v katastrofu, varuje Oxfam

Kampala - Kritický hlad napříč východní Afrikou může bez finanční injekce nejzranitelnějším komunitám přerůst v katastrofu. Před nezlepšující se krizí dnes podle agentury AP varovala mezinárodní charitativní organizace Oxfam.

Vlivem mimořádného a dlouhotrvajícího sucha čelí ve východní Africe hladu odhadem 13 milionů lidí, uvádí OSN. K pomoci je potřeba šest miliard dolarů (134 miliardy korun), ze kterých se však dosud vybrala jen tři procenta. Podle výkonné ředitelky Oxfamu Gabriely Bucherové se momentálně pozornost upíná na humanitární krizi na Ukrajině, kam téměř před měsícem vpadla ruská vojska.

"Nemilosrdnou pravdou je, že východní Afrika momentálně nezapadá do světové agendy," uvedla Bucherová, podle které svět riskuje "ignoraci jedné z největších krizí". "Rok 2022 nemůže být tím, ve kterém stovky tisíc lidí zemřou hladem kvůli nevyhnutelné krizi ve východní Africe jen proto, že jsme to do agendy nedostali," dodala.

Somálsko, Etiopie a Keňa zažily nejsušší počasí od roku 1981, oznámil letos v únoru Světový potravinový program (WFP). Podprůměrné množství srážek se v regionu čeká i nadále, což může situaci ještě zhoršit. Postižené jsou zemědělské a pastevecké komunity v jižní a jihovýchodní Etiopii, jihovýchodní a severní Keni a jihu i centru Somálska; lidé tam trpí podvýživou.

Může se zdát, že je celý svět v plamenech, ale dárci si nemusí vybírat, řekla Bucherová. "Naplněna musí být lidská práva a humanitární potřeby všech lidí. Svět je toho více než schopný," dodala.

Největší riziko hrozí v Somálsku, kde tamní obyvatele zároveň ohrožuje sporadické násilí. Ve snaze zajistit si pomoc už ze svých domovů utekly stovky tisíc Somálců. Podle Bucherové místní zdroje potřebují finanční prostředky, aby se vypořádaly s devastujícím suchem.

"Život v Somálsku je stejně cenný jako život kdekoliv jinde na světě," dodala za Oxfam.