HK: Zavedení daně z neočekávaných zisků zvýší nejistotu firem, mohou zdražit

Praha - Zavedení daně z neočekávaných zisků (tzv. windfall tax) zhorší předvídatelnost daňového systému v Česku a firmy na to mohou reagovat přirážkou ve svých cenách. Dnes to v tiskové zprávě uvedla Hospodářská komora ČR. Komora proto žádá vládu, aby tuto daň vůbec nezaváděla, resp. alespoň snížila sazbu z plánovaných 60 procent na 30 procent. Výnosy z windfall tax, která by měla postihnout firmy z energetiky, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv, by podle ministerstva financí měly sloužit k pokrytí nákladů na zastropování cen energií.

"Daň z neočekávaných zisků zhorší z pohledu firem předvídatelnost daňového systému, protože může být neočekávaně uvalena na jakýkoli sektor pokaždé, když kterákoli vláda bude potřebovat dodatečný rozpočtový zdroj," uvedla komora. Podle ní se tím zvyšuje nejistota firem při plánování investic, které mají delší návratnost než je čtyřletý politický cyklus. Komora vyjádřila obavy, že by zavedení daně mohlo v budoucnu odradit zahraniční investory.

Hospodářská komora kritizovala i navrženou výši sazby daně, podle ní to může v mezních případech vést u některých firem k odebrání až 79 procent celkového zisku.

Komora nesouhlasí ani s definicí neočekávaného zisku, který ministerstvo financí financí stanovilo jako rozdíl mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeným o 20 procent. "Ministerstvem navržené jen dvacetiprocentní navýšení historického průměru zisků jako srovnávací základny pro klasifikaci toho, co je, anebo už není očekávaný zisk, vypadá jako průhledná snaha dostat do nového daňového chomoutu co nejvíce poplatníků," uvedl předseda komory Vladimír Dlouhý. Podle komory by indexace zisku měla být minimálně padesátiprocentní.

Podle některých analytiků se plánované zavedení daně už nyní promítá do vývoje akcií energetických společností, když například akcie ČEZ klesají více než týden v řadě. "Akciím ČEZ výrazně škodí současné plánované nastavení takzvané daně z mimořádných zisků, kterou vláda plánuje zavést vedle zastropování cen ve výrobě elektřiny. Navíc nejasnosti kolem konkrétního znění návrhu dodatečně zvyšují riziko pro investory," uvedl minulý týden například analytik J&T Banky Milan Vaníček. Podle Vojtěcha Boháče z investiční společnosti Wood & Company akcie ČEZ v pondělí klesly na 757 korun a uzavřely nejníže od loňského prosince.

Ministerstvo financí zavedlo daň z neočekávaného zisku s cílem získat prostředky na pokrytí nákladů spojených s cenovými stropy na drahé energie. Daň by podle ministerstva měla přinést příští rok do rozpočtu 85 miliard korun, dalších 15 miliard korun mají v příštím roce přinést evropské cenové stropy pro výrobce energií.