HK: Záchrana pro podnikatele není kompletní, budou propouštět

Praha - Firmy budou v důsledku dnešního rozhodnutí Sněmovny propouštět zaměstnance a nezaměstnanost poroste. Po dnešním rozhodnutí Sněmovny o úlevách firmám postiženým opatřeními proti šíření koronaviru to uvedla Hospodářská komora. Vadí jí, že poslanci odmítli všechny návrhy zejména opozičních poslanců, kteří chtěli okruh firem s nárokem na odpuštění pojistného rozšířit především na středně velké podniky.

Záchranná síť pro podnikatele a jejich zaměstnance mohla být po dnešním jednání Sněmovny téměř kompletní, uvedla komora. "Podle našich analýz na základě zpětné vazby od zaměstnavatelů bude mít nadále velké díry. To znamená, že oky sítě budou propadat firmy, které na žádnou pomoc státu nedosáhnou, protože záchranná síť dnes nebyla dokompletována," řekl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Dlouhý považuje za chybu, že poslanci nepřijali žádný z pozměňovacích návrhů. A to navzdory tomu, že stát by tímto režimem podnikatele nedotoval, jen jim krátkodobě ponechal část finančních prostředků, aby měli hotovost k udržení pracovních míst. Komora požadovala upravit tři parametry - aby pomoc nebyla limitována jen pro zaměstnavatele do 50 zaměstnanců, aby se s ohledem na reálnou situaci ve firmách rozumně upravila podmínka poklesu mezd a aby byl vyloučen souběh s podporou Antivirus na úrovni jednotlivých zaměstnanců, nikoli celé firmy.

Sněmovna dnes schválila, že stát odpustí firmám do 50 zaměstnanců sociální odvody za červen až srpen. Podmínkou bude, že podniky nepropustily více než desetinu zaměstnanců a ve srovnání s březnem mzdy nesnížily o více než deset procent. Novelu nyní posoudí Senát. Poslanci odmítli všechny návrhy zejména opozičních poslanců.

Hospodářská komora míní, že kvůli okruhu nejmenších firem do 50 zaměstnanců nedosáhnou na pomoc mnohé podniky, které ji reálně potřebují. Pokud má být pomoc účinná, pak by ji měl stát podle komory umožnit všem zaměstnavatelům. "Jestliže podle dat MPSV na program dosáhne 88 procent firem, tedy 233.000 zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 1,464 milionu zaměstnanců v soukromém sektoru, potom tedy zbylé firmy na režim nebudou mít nárok jen kvůli tomu, že nepatří do skupiny drobných zaměstnavatelů. Zaměstnávají přitom většinu z 3,7 milionu zaměstnanců soukromého sektoru," uvádí HK.

Problematická je i podmínka, že zaměstnanci museli pobírat alespoň 90 procent mzdy ve srovnání s březnem. Řada zaměstnavatelů ale podle HK musela dočasně snížit mzdy o více než desetinu, pokud nechtěla masově propouštět.

Dočasné prominutí odvodů je další podporou z kurzarbeitového programu Antivirus, který vláda prodloužila do konce srpna. Z programu Antivirus stát vyplácí zatím dva druhy příspěvků. Podpora A činí 80 procent z náhrady mzdy lidí v karanténě či z uzavřených provozů do 39.000 korun superhrubé mzdy. Podpora B odpovídá 60 procentům náhrady mzdy při omezení provozu kvůli výpadku pracovníků či surovin a při poklesu poptávky, a to do 29.000 korun superhrubé mzdy. Tříměsíční odpuštění odvodů je takzvaný režim C.