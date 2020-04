HK: Podnikatelé při podávání žádostí o pomoc čelí byrokracii

Praha - Podnikatelé při podávání žádostí o pomoc státu musí překonávat zmatečnost a nesmyslnost požadavků úřadů, nedostatečné informace a zbytečnou byrokracii. Stěžují si na to zejména podnikatelé podávající žádosti o podporu státu v programech COVID I a COVID II. Na tiskové konferenci to dnes řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Vyjádření státní správy ČTK shání.

Žadatelé pod něj čekají i týdny na odpověď, nemají žádnou zpětnou vazbu, přichází jim pouze standardizovaný e-mail o potvrzení přijetí žádosti. "Za rychlou půjčku na překlenutí těžkého období způsobeného nařízením vlády to tedy rozhodně nepovažuji," uvedl Dlouhý.

Poukazuje na reálné zkušenosti podnikatelů s programy COVID I a COVID II. Podnikatelé navíc čelí zbytečné administrativě a složitým formulářům žádostí a příloh. "Jakou budou mít relevanci data, která jsou požadována vyplnit na další tři roky dopředu? Pokud někdo potřebuje obratem řešit hotovost na úhradu závazků a mezd, je takové administrativní cvičení postradatelné," poznamenal Dlouhý.

O zamítnutí se žadatelé dozvídají skrze univerzální zdůvodnění s uvedením tří nejčastějších důvodů, a to bez dalšího bližšího vysvětlení. Žadatelé si přitom často nejsou pochybení vědomi a na dotaz, kde byla konkrétní chyba, nemají v Českomoravské záruční a rozvojové bance bližší odpověď. Přicházejí tak o šanci napravit svou chybu v některém z dalších kol. Žadatelé jsou navíc hodnoceni dle jejich bonity. Vyřazují se tak ti, kteří nyní negenerují tržby.

Stát zároveň stanovil kritérium bezdlužnosti navzdory tomu, že firmy mají během posledních týdnů problém s doložením bezdlužnosti vůči České správě sociálního zabezpečení a finančním úřadům.

Podnikatelé také připomněli, že ČMZRB stíhá vyhodnotit asi 100 žádostí v programu COVID I týdně. Tímto tempem by trvalo vyhodnocení žádostí jen v programu COVID I, kterých je přes 3200, déle než půl roku.

Podnikatelské organizace proto doporučily posílit personální kapacity ČMZRB a zlepšit komunikaci. Žadatelé dlouho čekají také na informace, jak rychle bude garance vystavená, slibovaná pomoc je ve výsledku nepružná a pomalá. Rovněž doporučily urychleně vypsat program pro podnikatele v Praze, kteří jsou teď z programu vyloučeni.

Dlouhý upozornil na to, že v pomoci ekonomické začíná ČR výrazně zaostávat za ostatními státy. "Zahráváme si tím s budoucností českých středních průmyslových podniků, nemluvě o oblasti služeb, cestovního ruchu a hotelnictví. Bohatší země jako je Německo nebo Rakousko se rozhodly podpořit ekonomiku 15 i více procenty HDP, což by v tuzemských podmínkách odpovídalo více než 700 miliardám korun," podotkl.

Zatím ale vláda podle něj poskytla podporu na úrovni jednoho sta miliard. Pokud české podniky nedostanou stejnou podporu od vlády, budou mít potíže s likviditou, budou na okraji bankrotu a rakouské a německé podniky budou dostatečně silné, aby si české podniky prostě koupily. "Staneme se tak ještě větší montovnou než dnes,“ varoval Dlouhý.

ČMZRB v prvním kole programu COVID II přijala od podnikatelů postižených v souvislosti s koronavirem 5900 žádostí na bezúročné úvěry v objemu 19 miliard korun. Na celé pokračování programu COVID mělo být původně, stejně jako na první vlnu, vyčleněno pět miliard korun, které by živnostníkům a firmám poskytly půjčky v objemu 20 miliard korun. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) bude do Velikonoc spuštěn program COVID pro pražské firmy. Připravuje se také COVID III, který by měl být v první fázi za 20 miliard Kč a který vzroste až na 40 miliard Kč.