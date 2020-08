HK bude dnes jednat s Vojtěchem a Rážovou

Praha - O přípravě firem a jejich zaměstnanců na případné podzimní šíření koronavirové nákazy bude dnes jednat vedení Hospodářské komory s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) a hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. Zástupci podnikatelů chtějí diskutovat o opatřeních proti covidu-19, dostupnosti ochranných prostředků či o testování.

Zaměstnavatelé se obávají toho, že by na jejich firmy mohla na podzim znovu dopadnout nařízená omezení. Jsou proti plošnému zavírání provozů a plošným karanténám. Podniky také poukazují na to, že je stojí povinné pravidelné testování přeshraničních pracovníků každé dva týdny statisíce korun. Představitelé komory z regionů už dřív uvedli, že se budou snažit tlačit na to, aby se cena testů snížila a aby stačil test jednou za měsíc.

Jednání by se měl dnes zúčastnit i vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula, ředitel Ústavu zdravotnických informaci a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek a náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík.

O krocích na ochranu zaměstnanců ve firmách debatovali tento týden už odboráři s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD). Stěžovali si na to, že zatímco pro jiné oblasti stát mimořádná opatření vyhlásil, pro podniky žádná doporučení nevydal. Maláčová slíbila, že na nich v nejbližších dnech začnou experti pracovat.