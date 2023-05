Hitlerův rodný dům bude využíván pro policejní školení o lidských právech

Vídeň - Dům v rakouském Braunau am Inn, kde se narodil diktátor Adolf Hitler, bude využíván pro školení policistů v oblasti lidských práv. Informoval o tom server BBC News, podle kterého jde o poslední zvrat v dlouhotrvajícím sporu o to, co s budovou udělat.

Někteří Rakušané plán označují za kontroverzní, přáli by si, aby byl Hitlerův rodný dům zbourán. O jeho demolici původně rozhodla i odborná komise. Podle kritiků by to však bylo popřením rakouské minulosti, a proto by podle nich bylo lepší stavbu využít například jako sídlo charitativní organizace.

Stavební práce na přestavbě domu by měly začít na podzim. Podle nejnovějšího plánu by měly být dokončeny do roku 2025 a policejní sbor by se měl nastěhovat do následujícího roku, uvedla rakouská televizní stanice ORF. Stanice Deutsche Welle v lednu uvedla, že náklady na přestavbu domu se od roku 2019 zčtyřnásobily na 20 milionů eur (zhruba 473 milionů korun).

Hitler se narodil v roce 1889 v pronajatém pokoji v horním patře a strávil zde jen několik prvních měsíců svého života. Za nacistické vlády se dům proměnil v Hitlerův svatostánek, protože město přitahovalo davy turistů. Když však nacisté v roce 1944 začali ztrácet kontrolu, byl dům zabedněn.

Rakouská vláda si dům po desetiletí pronajímala od jeho bývalé majitelky Gerlinde Pommerové ve snaze zastavit krajně pravicovou turistiku. V domě se několik desítek let nacházelo zařízení pro hendikepované. To ale muselo objekt v roce 2011 opustit, protože Pommerová zablokovala plány na rekonstrukci stacionáře. V roce 2016 vláda přijala zákon, který jí umožnil dům zabavit výměnou za odškodné ve výši více než 800.000 eur (18,9 milionů Kč).

Rakousko bylo v roce 1938 obsazeno nacistickým Německem a oficiální výklad anšlusu od roku 1945 dával přednost tvrzení, že alpská republika byla první obětí německé expanze. Rakousko však od 90.let začalo mluvit o své spoluvině na nacistických zločinech.