Praha - Píseň Modlitba pro Martu v podání Marty Kubišové se stala vítězem ankety 100 hitů republiky. O největším hitu rozhodli posluchači Českého rozhlasu. Vyhlášení se uskutečnilo na Staroměstském náměstí v Praze v rámci koncertu Největší hity. Hvězdou století byl vyhlášen Karel Gott.

Sto nasazených hitů, z nichž posluchači vybírali hit století, nominoval Český rozhlas na základě prodaných not, nosičů, nejhranějších písní v rádiích, hitparád i sledovanosti na internetu.

V rámci vyhlášení ankety 100 hitů republiky zazpívali Lucie Bílá, Dasha, Karel Gott, Šárka Marková, Stanislav Hložek, Lucie Černíková, Martin Chodúr, Eva Pilarová, Jan Smigmator, Jiří Suchý, Helena Vondráčková, Dáša Zázvůrková a další. Původně avizovaná Kubišová se omluvila kvůli nemoci.

Skladba Modlitba pro Martu se stala jedním ze symbolů událostí roku 1968 a později i listopadu 1989. Řadu let se nesměla vysílat v rozhlase a v televizi. Hudbu složil Jindřich Brabec, text na motivy Jana Amose Komenského napsal Petr Rada. Modlitba pro Martu se po vojenské okupaci 21. srpna stala symbolem odporu proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Píseň s původním názvem Modlitba vznikla v roce 1968 pro populární televizní seriál Píseň pro Rudolfa III. Dva dny po okupaci ji Kubišová nazpívala v televizním nahrávacím studiu. Na magnetofonovém pásku byla následně dovezena do Československého rozhlasu a poprvé se tak dostala k posluchačům. Kubišová ji později zpívala také 21. listopadu 1989 při demonstraci na Václavském náměstí.

Koncert na Staroměstském náměstí otevřel Tomáš Klus a jeho Cílová skupina. I přes nepřízeň počasí se prostor pod pódiem zaplnil davy lidí. Klus potěšil přítomné lyričtější částí své tvorby představovanou například písní Apak i politicky zabarvenou skladbou Pánubohu do oken.

Na Kluse navázali slovenští No Name, kteří prezentovali svoji novou skladbu Ži...a nech žít nahranou a nazpívanou v češtině a slovenštině k 100. výročí založení Československa. "Ta písnička se psala sama. Ono se říká, že když je dobré téma, tak se píše strašně rychle. Ideální je psát o tom, co prožíváme a žít to, co zpíváme," řekl ČTK zpěvák Igor Timko. Na koncertu nechyběla ani jejich starší skladba Na, na na, kterou na téma česko-slovenské vzájemnosti natočili s kapelou Chinaski.

Dále vystoupil Rozhlasový Big Band Gustava Broma. Průvodcem koncertu byl Martin Hrdinka. Poslední písní, která zazněla na Staroměstském náměstí v podání všech účinkujících byla hymna Kde, domov můj spolu se slovenskou Nad Tatrou sa blýska.