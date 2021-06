Historik: Za koncem Varšavské smlouvy nebyl jen pád režimů, ale delší proces

Praha - Příčinou rozpadu Varšavské smlouvy (VS) nebyl jen konec komunistických režimů ve střední a východní Evropě. Už dříve hledala smysl své další existence, řekl v rozhovoru s ČTK historik Matěj Bílý. Sovětský vůdce Michail Gorbačov podle něj sice částečně změnil mechanismy VS, širší proměnu ale neprosadil. Bílý, který působí v Ústavu pro studium totalitních režimů, nedávno vydal knihu Varšavská smlouva 1985 - 1991: Dezintegrace a rozpad. Ve čtvrtek uplyne 30 let od chvíle, kdy byla Varšavská smlouva, jejímž prostřednictvím držel Sovětský svaz (SSSR) pod kontrolou své evropské satelity, v Praze rozpuštěna.

"O fungování Varšavské smlouvy v Gorbačovově období jsme měli dosud útržkovité informace. Chyběla komplexnější analýza, co vlastně zamýšlel, jaká měla být úloha organizace v novém vztahu mezi Sovětským svazem a jeho evropskými satelity, nebo spíše spojenci. Přece jen ten vztah nebyl tak kategorický jako v předchozích desetiletích," uvedl Bílý. Výzkum, z něhož kniha vzešla, tak měl ambici vyplnit "bílá místa" a podle Bílého přinesl zajímavé výsledky.

"Především se ukazuje, že konec Varšavské smlouvy nebyl pouze důsledkem pádu komunistické moci ve střední a východní Evropě," řekl historik. Uvedl, že Gorbačovovy reformy v SSSR i jeho zásadní přehodnocení zahraniční politiky vůči Spojeným státům a Západu zpochybnily dosavadní roli VS a její budoucnost už před koncem roku 1989. Tehdy se podle historika "nacházela v debatách", zda má smysl organizaci zachovat. "Myslím si, že tímto úhlem pohledu bychom měli nahlížet následný rozklad v letech 1990 až 1991. Šlo o vyvrcholení delšího procesu, rozpad nepřišel zčistajasna jen kvůli geopolitickým změnám, byť ty zánik nepochybně uspíšily," zdůraznil historik.

Kniha má podle Bílého také přinést nový pohled na Gorbačovovu zahraniční politiku a ukazuje, že řada jeho kroků byla nepromyšlená "Ve Varšavské smlouvě se to například projevilo v tom, že krátce po svém nástupu (Gorbačov) inicioval poměrně výrazné změny ve fungování politických, později i vojenských struktur," poznamenal historik. "Avšak jejich realizaci neprosazoval příliš asertivně. Ve chvíli, kdy se jeho záměry nesetkaly s plnou podporou komunistických vůdců, kteří měli zájem na zachování statutu quo, nedokázal přijít se strategií, jak tento zásadní rozpor překonat," dodal. Podle Bílého se Gorbačov snažil učinit z Varšavské smlouvy standardně fungující multilaterální mezinárodní organizaci, ale protože záměr neprosazoval promyšleně, ocitlo se uskupení ve druhé polovině 80. let v paralýze.

K uskutečněným krokům Bílý uvedl, že Gorbačov částečně změnil zaběhnuté mechanismy, což umožnilo jistou demokratickou debatu. Avšak její tradice na úrovni Varšavské smlouvy chyběla. "Do té doby se na jejích fórech víceméně vyjadřoval souhlas se sovětským postupem na mezinárodním poli. Najednou byly členské státy postaveny před výzvy, aby si počínaly o něco samostatněji. Mnoho komunistických politiků na to zkrátka nebylo připraveno a tyto pobídky nereflektovali, nebo je vnímali jako pouhou rétorickou frázi," popsal historik.

Bílý také zmínil, že Varšavskou smlouvu sice SSSR využíval vždy jako politický nástroj, v Gorbačovově éře však tento rys ještě posílil. Vojenskou spolupráci naopak hodlal politik upozaďovat a nahradit ji jinou agendou. "Například snahou přenášet některé záležitosti, které do té doby spadaly do kompetence Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) právě na schůzky Varšavské smlouvy, což odráželo snahu SSSR zaměřit se spíše na nejvyspělejší spojence v Evropě a naopak omezovat spolupráci s neevropskými spojenci. Což bylo zase projevem, řekněme, slábnoucí pozice SSSR v globálním měřítku," popsal Bílý. Podle něj se objevily i náznaky, zda RVHP nezrušit a o ekonomických otázkách dále nejednat pod záštitou Varšavské smlouvy. "Podobně jako fungovalo politicky a ekonomicky tehdejší Evropské hospodářské společenství," poznamenal historik. Bílý během čtyřletého výzkumu prostudoval mnoho československé, polské a východoněmecké dobové dokumentace, sovětské materiály pak zkoumal ve Spojených státech. Tam byly zápisy ze zasedání politbyra Gorbačovovy éry vyvezeny v 90. letech.

Historik dodal, že ani přes zmíněnou paralýzu nebyla Varšavská smlouva na přelomu 80. a 90. let odepsána. "Naopak. SSSR vystoupil začátkem roku 1990 s rozsáhlým plánem na hlubokou transformaci Varšavské smlouvy, která by z ní učinila minimálně v politické rovině protipól Severoatlantické aliance," podotkl Bílý. Vzhledem k tehdejším obavám, například kvůli znovusjednocení Německa, podle něj všechny členské státy s opuštěním aliance nespěchaly. První, kdo sovětský plán na reorganizaci smlouvy odmítl, bylo právě Československo. Bílý podotkl, že velkou roli sehrály obavy z politického vývoje v SSSR, kde oslabovala pozice Gorbačova a jeho reformistů a sílily pozice konzervativněji a dogmatičtěji orientovaných politiků a vedení armády.

V únoru 1991 podepsali ministři států VS v Budapešti protokol o pozastavení platnosti dohod v rámci paktu a o zrušení organizace k 31. březnu 1991. Existenci Varšavské smlouvy definitivně ukončili politici svými podpisy v pražském Černínském paláci 1. července 1991, kde se sešli představitelé Bulharska, Československa, Maďarska, Polska, Rumunska a SSSR.

Varšavská smlouva vznikla v roce 1955 oficiálně v reakci na umožnění vstupu západního Německa do Severoatlantické aliance. Během studené války byla důležitým nástrojem Moskvy. Vojenský pakt, oficiálně "svaz míru a socialismu", umožňoval Sovětskému svazu držel po kontrolou své východoevropské satelity, někdy i za použití síly. Ačkoliv se v ustavující smlouvě psalo o principu nevměšování se do vnitřních záležitostí signatářů, rok po vzniku VS přijely sovětské tanky do Maďarska, v srpnu 1968 pak další "bratrská pomoc" zamířila do Československa.