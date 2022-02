Historik: Tvrzení Putina, že architekt Ukrajiny byl Lenin, je argumentační faul

Praha/Opava - Tvrzení z pondělního projevu ruského prezidenta Vladimira Putina, že byl Vladimir Iljič Lenin architektem dnešní Ukrajiny, je argumentační faul. Počátky snah o ukrajinský stát sahají do doby před vznikem sovětské Ukrajiny, která se ve 20. letech 20. století stala součástí Sovětského svazu. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl historik Lubomír Hlavienka ze Slezské univerzity v Opavě. Podotkl také, že nepřátelství kremelských elit vůči Ukrajině sahá až k počátku Sovětského svazu.

"Já bych to nazval hrozným, argumentačním faulem," uvedl Hlavienka k Putinově pondělnímu tvrzení, že dnešní Ukrajina je dílem Lenina a dalších ruských komunistů. "Když se v roce 1917 uskutečnila bolševická revoluce, tak krátce po ní byl vydán dekret o právech národů Ruska. Lenin to charakterizoval tím, že je nutné rozbít strukturu carské říše, aby ji znovu mohl poskládat podle svých úmyslů - do podoby bolševické diktatury," popsal historik. Lenin podle něj doufal, že na území národů na periferii bývalé carské říše zvítězí bolševické frakce.

"Ukrajina jako stát vzniká už v roce 1918, když, Putin to v pondělí zmiňoval, takzvaný Brestlitevský mír, podepsaný v březnu 1918, mimo jiné předává teritorium Ukrajiny Němcům a Němci tam vytváří loutkový režim – hejtmanát pod vedením hejtmana Pavla Skoropadského. Ten vytváří stát, který je ukrajinský a který je držen u moci německou armádou," řekl historik s tím, že během občanské války v Rusku do podoby národních států ustanovily i Litva, Lotyšsko, Estonsko a Finsko.

"Estonsko, Lotyšsko a Finsko jsou státy, které také neměly žádnou historickou státnost, objevily se vůbec poprvé jako samostatně stojící subjekty a nikdo nezpochybňuje v současné době jejich existenci, jejich státnost," podotkl historik. Dodal také, že v případě Ukrajiny, však na území dnešního státu po konci první světové války vznikl chaos.

"Bolševici se snažili uzurpovat moc, když se jim to nedařilo, tak přesunuli své centrum do Charkova, které bylo až do 30. let hlavním městem sovětské Ukrajiny. Vzniká Západoukrajinská republika, která má jako svou metropoli Lvov, Oděská socialistická republika kolem Oděsy. Poté, co padne vláda Skoropadského, je v Kyjevě nastoleno direktorium, poměrně levicově směřovaný stát, pod vedením Symona Petljury - což byl také jeden z tvůrců ukrajinského státu. A právě tento stát a Západoukrajinská republika vedly s Poláky válku proti bolševickému Rusku," popsal Hlavienka.

"Takže pokud Putin tvrdí, že Ukrajina je Leninovo dílo, tak poměrně vědomě nezmiňuje to, že předtím, než Lenin tu sovětskou Ukrajinu stvořil, tu původní Ukrajinu zničil - snahy o ukrajinský stát, které tu byly," řekl historik.

Hlavienka také připomněl pozdější ostře negativní vztahy stalinského Sovětského svazu vůči Ukrajině - cílené vyvolání hladomoru na Ukrajině v letech 1932 až 1933 i další tlaky na ukrajinské struktury.

"Vedení ukrajinské komunistické strany bylo hned několikrát vyvražděno během stalinských čistek, nejvícekrát ze všech svazových republik. Tlak proti Ukrajině ze strany stalinského režimu byl brutální, velice silný a nesl se právě do jisté míry i ve snaze možné neloajality ukrajinského národa vůči stalinskému státu. Takže narativ nepřátelství kremelských elit vůči Ukrajině se, můžeme říci, datuje už od samotného vzniku Sovětského svazu," uzavřel historik.