Historie ruských oligarchů začala na konci 80. let, připomněla NPR

Washington - Značná část sankcí uvalených na Rusko kvůli jeho únorové vojenské invazi na Ukrajinu míří na ruské miliardáře s vazbami na prezidenta Vladimira Putina, píše web americké veřejnoprávní rozhlasové stanice NPR. Vysvětluje také, proč bývá tato skupina bohatých Rusů často označována slovem oligarchové.

Termín oligarchie pochází ze starověkého Řecka a doslova znamená "vláda mála". V praxi oligarchie funguje jako skupina velmi bohatých lidí, kteří sice nezastávají volenou funkci, ale de facto politickou moc mají, uvádí NPR. Označení "ruský oligarcha" se zažilo pro zbohatlíky, kteří k majetku přišli v 90. letech minulého století po rozpadu Sovětského svazu a přerodu ekonomiky z plánované na tržní mnohdy neprůhledným či ne zcela čistým způsobem.

Za vlády prvního prezidenta Ruské federace Borise Jelcina se tak v Rusku zrodila skupina miliardářů, kteří díky již dříve získaným financím, ale především konexím a vládní korupci, získali do svého vlastnictví za velmi výhodných podmínek bývalé státní podniky. V jejich rukou byly mimo jiné i velké energetické a ropné firmy a celkový kapitál dost velký na to, aby mohl manipulovat ruskou vládou v 90. letech. Jelikož oligarchové výdělky ze svých podniků neinvestovali do ruské ekonomiky, ale hromadili je především v zahraničních bankách, byli mezi ruskou veřejností populární asi jako "chlap, co před sirotčincem hromadně pálí bankovky", jak poznamenal britský deník The Guardian.

Když se v roce 2000 dostal k moci Vladimir Putin, ruská vláda, částečně kontrolovaná oligarchy, byla dysfunkční. Putin na sebe v příštích několika letech strhl moc a oligarchy odsunul z politiky. Někteří z nich raději Rusko opustili, získali občanství v cizích zemích a své bohatství investovali na západě. Jiní byli vyhoštěni, uvězněni, nebo jim byl zabaven majetek. Z těch kteří zůstali, většina souhlasila, že se nebude míchat do politiky a přenechá ji Putinovi.

V reakci na současnou ruskou invazi na Ukrajině americké ministerstvo spravedlnosti na začátku března oznámilo, že vytvořilo zvláštní jednotku nazvanou KleptoCapture. Jejím cílem je dohlížet na dodržování sankcí namířených proti ruským oligarchům, z nichž mnoho má majetky v západních zemích. Sankce proti oligarchům jsou nepřímými sankcemi proti ruskému prezidentovi a ruské ekonomice, která financuje válku na Ukrajině, a která je s oligarchy silně provázaná.

Když Spojené státy oznámily sankce v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, americké ministerstvo financí zveřejnilo seznam firem a jednotlivců, na které sankce cílí. Současní ruští oligarchové už možná nemají přímý vliv n fungování vlády a pojem "oligarcha" zůstal populárním hlavně ze setrvačnosti, ale tito muži bezpochyby profitovali z ruského velikášství.

Podle amerického politického poradce Kongresu Paula Massara je při cílení sankcí třeba klást si otázky jako "Na koho máme nejvíc důkazů? Kdo může udělat největší škodu Putinovu 'darebáckému státu'?", řekl rádiu NPR.