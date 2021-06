Historickým městem roku 2020 se stal Havlíčkův Brod

Praha - Historickým městem roku 2020 se dnes stal Havlíčkův Brod. Cenu udílenou za nejlepší péči o památky a odměnu milion korun na další péči o kulturní dědictví v Praze převzal jeho místostarosta Libor Honzárek.

Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva kultury a pro místní rozvoj, která oceňují nejlepší uplatnění dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. V programu se na opravy sdružují peníze státní, obecní i od vlastníka.

Ze 14 letošních finalistů a krajských vítězů dostala Cenu ministryně pro místní rozvoj města Kutná Hora a Žatec. Dostávají odměnu 100.000 korun stejně jako všichni krajští vítězové.

Zástupce dnes oceněného města Libor Honzárek je předsedou sdružení, které soutěž o Historické město roku pořádá. Po převzetí ceny ČTK a České televizi řekl, že si nepřipadá být svým působením ve sdružení zvýhodněn. "Na rozsáhlou revitalizaci středu města jsme se začali připravovat před 16 lety a zhruba před deseti lety byla dokončena první etapa rekonstrukce hlavního havlíčkobrodského náměstí," řekl Honzárek.

"Je důležité mít jasný cíl, najít si jakýsi rastr postupných úkolů, domluvit všechny zainteresované složky, tedy projektanta, město, které to platí, památkový ústav, správce sítí, vlastníky objektů... je potřeba udělat kvalitní přípravu a pak dodržovat plán," řekl. "Za posledních asi deset let jsme do revitalizace Městské památkové zóny investovali asi 300 milionů korun, z toho zhruba 50 milionů byly dotace. Z vlastních prostředků města jsme dali čtvrt miliardy korun," řekl místostarosta Historického města roku 2020.

Ve finále letos byly ještě Městská část Praha 1, Prachatice, Ivančice, Cheb, Opočno, Dubá, Frenštát pod Radhoštěm, Olomouc, Vysoké Mýto, Horažďovice a Holešov.