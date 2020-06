Historickým městem roku 2019 se stal Štramberk

Praha - Historickým městem roku 2019 je Štramberk v Moravskoslezském kraji. Cenu udílenou za nejlepší péči o památky a odměnu milion korun na další péči o kulturní dědictví dnes v Praze převzala starostka města Andrea Hlávková. V minulých letech byla ve Štramberku obnovena Jaroňkova útulna v areálu hradu Trúba a kostel sv. Jana Nepomuckého.

Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva kultury a pro místní rozvoj, která oceňují nejlepší uplatnění dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. V programu se na opravy sdružují peníze státní, obecní i od vlastníka. Štramberk byl ve finále soutěže již dvakrát.

"Ještě nevíme, na co peníze použijeme, ale máme na našem území téměř 100 památek, takže určitě najdeme ten nejvhodnější objekt, kam je investovat," řekla ČTK starostka Štramberka. "Myslím, že jsme cenu dostali za dlouhodobou péči o naše památky. Za celou dobu, co se hlásíme do tohoto programu, jsme do památek dali 60 milionů korun, což si myslím, že je úctyhodná částka na město, které má zhruba 3500 obyvatel," doplnila. Štramberk se do programu hlásí od jeho vzniku v roce 1993.

Ze 14 letošních finalistů a krajských vítězů dostala Cenu ministryně pro místní rozvoj města Nový Bor v Libereckém kraji a Soběslav z Jihočeského kraje. Dostávají odměnu 100.000 korun stejně jako všichni krajští vítězové.

Soběslav má na svém území 27 kulturních památek, podle sdružení se mu třeba podařilo spojit obnovu historické a moderní architektury při obnově hradu a vestavbě knihovny, revitalizovalo se hlavní náměstí. V roce 2019 obdrželo město v programu 1,615 milionu korun, které využilo na obnovu dvou kulturních památek. Nový Bor, který žije sklářskou tradicí, má 50 památek. V roce 2019 opravil s pomocí 1,47 milionu korun z ministerského programu čtyři kulturní památky.

Městská památková rezervace Štramberk má na svém území 98 kulturních památek. Podle pořádajícího sdružení se rezervace opravuje dlouhodobě a systematicky. Do opravených dřevěnic se vracejí lidé, čímž se navíc daří zlepšovat demografickou skladbu místa.

V roce 2019 byly v rámci programu, za který se udílí titul Historické město, obnoveny tři kulturní památky s výší finanční podpory ministerstva kultury 2,185 milionu korun. Kč. Příspěvek města vlastníkům památek loni byl 386.354 korun a podíl vlastníků včetně města v případě, že je vlastníkem památky, byl přes 1,8 milionu korun. Město spravuje vlastní fond na obnovu nepamátkových objektů na území rezervace.

V ČR je na 40.000 nemovitých památek a po čtyřech desítkách rezervací a zón. Ve zmíněném programu od roku 1993 rozdělil stát přibližně 5,4 miliardy korun a opraveno bylo 17.203 památek. Celková cena obnovy s příspěvky měst a dalších subjektů je 13,8 miliardy korun.

Památky roku jsou v Mníšku pod Brdy a v Českých Budějovicích

V soutěži Památka roku dnes dostali ocenění obec Mníšek pod Brdy a majitel restaurace Solnice v Českých Budějovicích. Mníšek pod Brdy zvítězil s obnovou 14 kaplí křížové cesty a cesty k baroknímu areálu Skalka v kategorii menších obnov do dvou milionů korun. V kategorii větších rekonstrukcí v hodnotě nad dva miliony zvítězila přestavba pozdně gotické budovy sloužící dříve jako sklad soli na restauraci s pivovarem. Ceny dnes předávali zástupci pořádajícího Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Praze.

Cena se udílí za nejlepší projekt a obnovu budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty, ale nemusí být za kulturní památku prohlášeny. Hodnoceny mohou být zámek, hrad, klášter, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba nebo i brownfield či park.

V kategorii menších rekonstrukcí se na druhém místě umístila obnova Štáflovy chalupy v Havlíčkově Brodě v kraji Vysočina, třetí příčka patří renovaci altánu v Tyršových sadech ve Šternberku v Olomouckém kraji. Vítěz této kategorie dostává odměnu 50.000 korun, vítěz kategorie renovace v hodnotě nad dva miliony dostává 100.000 korun. V té se na druhém místě umístila obnova radnice v Pardubicích a na třetím opravené Městské muzeum v Hořicích v Královéhradeckém kraji.

Ceny se dnes předávaly později než tradičně u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který připadá na 18. dubna. Z Pražského hradu se ceremoniál přesunul do Českého muzea hudby, kde zástupci obcí a investorů seděli s rozestupy a měli roušky. Odpoledne se bude na stejném místě vyhlašovat letošní držitel titulu Historické město roku. Do finále letos z krajských kol postoupily Hradec Králové, Ivančice, Jevíčko, Karlovy Vary, Klatovy, Kolín, Nový Bor, Praha 1, Soběslav, Šternberk, Štramberk, Uherské Hradiště, Žatec a Jemnice. Získání titulu je spojeno s odměnou milion korun na další péči o památky.