Praha - Historickým městem roku 2018 je Brtnice na Jihlavsku. Dostala cenu za nejlepší péči o památky a odměnu milion korun na další péči o kulturní dědictví. Pořadatelé dnes vítěze soutěže vyhlásili na Pražském hradě. Titul Historické město roku se každoročně vyhlašuje u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který se slaví 18. dubna. Tradiční ceremoniál ve Španělském sále se dnes nesl v duchu připomínky požáru pařížské katedrály Notre-Dame.

Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva kultury a pro místní rozvoj, která oceňují nejlepší uplatnění Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. V programu se na opravy sdružují peníze státní, obecní i od vlastníka. Cenu ministryně pro místní rozvoj a odměnu 100.000 korun dnes dostaly Frenštát pod Radhoštěm a Klatovy. Stotisícová odměna také náleží všem 14 krajským finalistům.

"Jsem nadšená, šťastná, nečekala jsem to. Mám velikou radost a peníze samozřejmě použijeme do památek, ještě nejsem rozhodnutá do které. Pravděpodobně to bude sýpka, děláme obnovu vrchnostenské sýpky, nebo do zámeckého parku," řekla ČTK starostka Brtnice Miroslava Švaříčková. Už dříve uvedla, že jen letos bude oprava historické sýpky stát asi 1,5 milionu korun. Restaurátoři obnoví výmalbu v druhém nadzemním podlaží, nová budou i okna a dveře. Sondy v sýpce odkryly kresby ze 17. století. Zachycují i vojáka z třicetileté války. Restaurátoři budou na výzdobě pracovat do podzimu.

Na území Městské památkové rezervace Brtnice je 29 kulturních památek, město se podílí na obnově místního zámku a má podobně jako další města, která se do soutěže hlásí, vlastní program na podporu těch objektů, které se nacházejí v památkové rezervaci, ale samy památkami nejsou - jejich majitelé nedosáhnou na dotaci od státu. Vloni program poskytl 1,975 milionu korun na obnovu sedmi kulturních památek. Město přispívá i na obnovu památek církevních, za poslední roky se opravilo několik památkově chráněných domů, votivní sloupy, kašny, restaurovaly se sochy na dvou mostech, opravila se radnice.

Brtnický zámek je dominantní stavbou města. Svou současnou podobu se třemi nádvořími dostal v renesanci. Významnou památkou Brtnice je také rodný dům architekta Josefa Hoffmanna. Brtničtí se věnují i místní tradici, kterou jsou morové sloupy, o nichž připravují trvalou expozici.

Mezi letošními finalisty byly vedle oceněných ještě Uherské Hradiště, Boskovice, Praha 1, České Budějovice, Horní Slavkov, Hradec Králové, Lipník nad Bečvou, Lomnice nad Popelkou, Mšeno, Ústí nad Orlicí a Žatec.

V ČR je na 40.000 nemovitých památek a po čtyřech desítkách rezervací a zón. Ve zmíněném programu od roku 1993 rozdělil stát přibližně 5,2 miliardy korun a opraveno bylo 16.651 památek. Celková cena obnovy s příspěvky měst a dalších subjektů je 13,5 miliardy korun.

.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavate.