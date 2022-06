Historický kolesový parník v Děčíně se představí veřejnosti 18. června

Děčín - Historický kolesový parník se při příležitosti 100. výročí od založení československé plavby představí veřejnosti. Lidé ho budou moct navštívit 18. června v děčínské loděnici. Na místo je z centra města dopraví autobus, rezervace si mohou zájemci udělat na webových stránkách města. Poprvé by měla loď vyplout 25. června. ČTK to řekl Jan Skalický ze společnosti České loděnice.

Fotogalerie

"Parník měl pohnutý osud, protože došlo k tomu, že se na přelomu 90. let potopil v pražském přístavu a po jeho vytažení ho koupil německý zákazník," uvedl Skalický. V Německu podle něj loď sloužila jako restaurace i plavidlo. Do provozu byla loď uvedena v roce 1949, stavební úpravy a nástavby byly provedeny v 90. letech v Německu. Skalický předpokládá, že majitel lodi, kterým je Labská plavební společnost, bude chtít stroj uvést do původního stavu.

Zatím se loď upraví jen provizorně, získá například nový nátěr, drobné opravy se plánují i uvnitř lodi. Podle Skalického na úpravách při odborné praxi spolupracovali také učni ze střední školy lodní dopravy a technických řemesel. Podle Skalického šlo v minulosti o běžný postup, na který by chtěly České loděnice navázat.

"Loď bude plout po celém Labi. Trasa bude upravovaná podle momentálního zájmu zákazníků a také podle splavnosti Labe. Předpokládám, že se plavby uskuteční hlavně na úseku z Roudnice nad Labem do Ústí nad Labem," řekl dnes ČTK jednatel Labské plavební společnosti Martin Komrska. Podle něj se počítá s tím, že se v září vrátí parník zpět do Děčína, kde zůstane. "Podzimní provoz plánujeme tady na Děčínsku," doplnil jednatel.

Plavidlo čeká průběžné repasování. Komrska uvedl, že nelze uskutečnit všechny opravy naráz kvůli tomu, že společnost chce loď hned zprovoznit. "Cítíme velký zájem ze strany veřejnosti a nechceme nechat zákazníky čekat," řekl Komrska a dodal, že náklady na opravy budou v řádech milionů korun.

Oslavy 100. výročí rejdařství začnou 17. června koncertem v Křížové ulici. V sobotu 18. června se mohou lidé těšit na prohlídku děčínské loděnice i samotného parníku nebo na prohlídku rekonstrukce železničního mostu a tunelu v Prostředním Žlebu. Na neděli je připraven Food festival a rekonstrukce přepadení remorkéru Beskydy.