Historické slavnosti v Telči připomněly 30. výročí zápisu na seznam UNESCO

Telč (Jihlavsko ) - Slavnostním průvodem dnes vyvrcholily historické slavnosti v Telči na Jihlavsku. Mimo jiné oslavily 30. výročí zapsání města na seznam světového dědictví UNESCO. Průvod také připomněl historické osobnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna. ČTK to řekla za organizátory Věra Peichlová z městského odboru kultury.

Podle ní bylo zapsání na seznam UNESCO v roce 1992 pro Telč nezpochybnitelným zlomem v novodobém vývoji. "Pro město je to určitá značka a také určitý punc, který je všem jasný, pokud nyní vidí obnovenou Telč. Samozřejmě že především právě díky tomu sem turisté více jezdí, protože chtějí vidět město ze seznamu UNESCO. A také se k nám rádi vrací, jelikož za jeden den se zde nedá všechno stihnout," uvedla Peichlová.

Dvoudenní historické slavnosti začaly v pátek. V Telčí se jich letos účastnili také zástupci Českého Krumlova a Prahy, protože obě tato města byla zapsána na seznam UNESCO rovněž před 30 lety. Přibližně pětitisícová Telč se na seznam UNESCO dostala díky své památkové rezervaci, do které patří renesanční zámek i rozlehlé náměstí. Městskou památkovou rezervací je Telč od 70. let 20. století. Zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám v kraji s roční návštěvností okolo 100.000 lidí. Nyní se rekonstruuje a přístupný je jen omezeně. Od příštího roku by měla být jeho část přístupná celoročně.

Peichlová dodala, že i přes letošní slavnostní ročník měla akce opět tradiční podtext, kterým je především připomenutí Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna. "Pokaždé to směřujeme k nim, ale samozřejmě se snažíme každý ročník udělat pro návštěvníky trochu jinak a nově," řekla. Zachariáš z Hradce i jeho žena Kateřina z Valdštejna byli donátory, kteří svým působením a životem dokázali vtisknout Telči ráz italské renesanční architektury aplikované do drsnějších podmínek Království českého a Markrabství moravského. Zachariáš z Hradce také panoval na území dnes jihočeských měst a obcí jako například Slavonice, Kunžak nebo Strmilov.