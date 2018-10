Praha - Tisíce lidí o víkendu využily mimořádné možnosti k prohlídce historických budov vlády, Sněmovny, Senátu a dalších státních institucí v Praze při příležitosti 100. výročí vzniku Československa. ČTK to oznámili mluvčí úřadů. Podívat se lidé mohli třeba do paláce, ve kterém během cest do Česka přebývaly hlavy států, například britská královna Alžběta II. Návštěvníkům byli k dispozici i průvodci, kteří je seznámili s historií budov.

Úřad vlády ČR otevřel veřejnosti prostory Hrzánského paláce na Hradčanech a Lichtenštejnského paláce na pražské Kampě. Prohlédnout si je přišlo v sobotu a dnes přes 4000 lidí. Oba paláce slouží k reprezentačním účelům, pořádání konferencí nebo ubytování státních návštěv. V Lichtenštejnském paláci mimo jiné pobývali španělský král Juan Carlos s chotí Sofií, britská královna Alžběta II. i japonský císař Akihito. Hrzánský palác sloužil letos především jako sídlo premiéra po dobu oprav Strakovy akademie a konala se zde také zasedání vlády.

Veřejnosti se otevřela také Poslanecká sněmovna. Lidé mohli vidět reprezentační sály, zasedací místnosti nebo kanceláře některých výborů. "Ve Sněmovně bylo na dni otevřených dveří zhruba 1400 lidí. Dostávali Pamětní list ke 100. výročí republiky a balonky s logem Sněmovny," sdělil ředitel tiskového odboru Sněmovny Roman Žamboch.

Do sídla Senátu zavítalo přes 1500 návštěvníků. Ve Valdštejnském paláci mohli vidět 10,5 metru vysoký Hlavní sál, kancelář místopředsedy Senátu či přijímací salonek předsedy. V Kolovratském paláci zase byly k vidění místa zasedání předválečných vlád a části protektorátních kabinetů, včetně Zeleného salonku, ve kterém byla vláda seznámena s mnichovským diktátem.

"Veřejnost měla možnost kromě historických prostor Valdštejnského a Kolovratského paláce zhlédnout výjimečnou výstavu k 80. výročí podpisu mnichovské dohody," sdělila Denisa Čermáková z kanceláře Senátu. Výstava je otevřena do 13. ledna 2019.

K vidění byla i historická budova ministerstva pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí, kam dorazilo o víkendu téměř 1400 lidí. Prohlídka jim ukázala třeba jednací prostory, salonek ministryně Kláry Dostálové (za ANO) nebo sál Akademie veřejného investování s výstavou historických fotografií. "Snažili jsme se návštěvníkům připravit příjemná zpestření, jako jsou soutěže, které jim hravou formou představily Evropské fondy, výstavy a ochutnávky tradičních jídel z vítězné vesnice roku Dolního Němčí," uvedla ministryně.

Lidé přicházeli i do sídla ministerstva zahraničí v barokním Černínském paláci, kde si mohli prohlédnout třeba byt někdejšího ministra Jana Masaryka, syna prezidenta T. G. Masaryka. Současný ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v sobotu návštěvníky osobně vítal. "Jsem strašně rád, že dnes do Černínu přišlo tolik lidí. Skvělá možnost si popovídat o zahraniční politice a oslavách výročí založení Československa," uvedl v sobotu na twitteru.