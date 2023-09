Historici zvedli v Tisé nedaleko Ústí smírčí kříž, po jeho příběhu pátrají

Sto let od pořízení poslední fotografie ztraceného kamenného kříže se letos podařilo nezvěstnou památku najít. Vypátrala jí historička Muzea města Ústí nad Labem Natálie Belisová a muzejníci spolu s dobrovolníky ji znovu vztyčili na původním místě, 8. září 2023, Tisá.

Tisá (Ústecko) - U Cihlářského rybníka v Tisé nedaleko Ústí nad Labem dnes historici společně s dobrovolníky vztyčili smírčí kříž. Léta ležel zakryt hlínou v lesíku. Místo, kde je památka ukryta, se podařilo na začátku prázdnin vypátrat historičce ústeckého muzea Natálii Belisové. S kolegy kříž očistili a na původním místě dnes postavili. Na odkrytí samotného příběhu, s nímž je smírčí kříž spjat, dál Belisová pracuje, řekla ČTK.

Kříž museli muzejníci nejdřív vykopat a porazit strom, který nad ním vyrůstal. Pak před ním vykopali základovou jámu a zhruba 300 kilogramů vážící kámen zvedli a usadili. Kříž pochází z roku 1669, poslední jeho fotografie vznikla před sto lety. Z té znali historici přední stranu s vytesaným reliéfem sekery a letopočtem, tou stranou také ležel navrch. Na opačné straně, jak dnes zjistili, byla jen díra o průměru asi 15 milimetrů, která vznikla střelou.

Pamětníci kříž naposledy viděli po válce, a to již nakloněný. "V minulosti po něm neúspěšně pátrala početná skupina hledačů organizovaných kolem muzea v Aši. Zkusila jsem znovu analyzovat archivní prameny a v terénu je srovnávala s realitou a uspěla jsem," uvedla historička. Na začátku pátrání stály dvě základní teorie, buď někdo kříž ukradl a ozdobil si s ním zahrádku, anebo zůstal na původním místě, ale dokonale skryt očím kolemjdoucích.

Podle historických záznamů byl v 17. století vztyčen na loukách nedaleko Cihlářského rybníka u Tisé. Jenže ty už jsou dnes z velké části zarostlé náletovými dřevinami. "Louky jsou podmáčené, kříž se proto vyvrátil a svou váhou se postupně zabořil do země a zcela zarostl trávou i stromky. Takže se vlastně nikam nehnul, jen nebylo vůbec jednoduché to jeho původní místo přesně určit," řekla Belisová.

Kříži se přezdívalo švédský, ale přímou souvislost s třicetiletou válkou dle data podle historiků nejspíš nemá. Nese na sobě symbol sekery. To může znamenat, že zde byla spáchána vražda za použití sekery, ale také, že tu někoho zabil padající strom při těžbě dřeva nebo je to památka na zcela jinou událost. "Samozřejmě, že legendy o mordech byly a jsou u veřejnosti nejpopulárnější. Kříže, lidově označované jako smírčí, ale bývaly budovány z různých důvodů, nejen jako součást smírčí smlouvy mezi vrahem a rodinou oběti. I když až do Obnoveného zřízení zemského roku 1627 skutečně existovala šance mimosoudního vyrovnání i v případech tak těžkých provinění, jakými je zabití a vražda, jehož formou mohla být i povinnost vytesat a vztyčit kříž jako projev pokání," uvedla Belisová, která shromažďuje jednotlivá fakta, pomocí nichž chce sestavit pravdivý příběh kamenného kříže z Tisé.