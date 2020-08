Hirt se může těšit na premiéru na Tour, je v nominaci týmu CCC

Mladá Boleslav - Český cyklista Jan Hirt je v závěrečné nominaci osmičky jezdců pro Tour de France, kterou dnes zveřejnil tým CCC. Zkušenosti s Grand Tours už devětadvacetiletý závodník má, v předchozích letech jel třikrát Giro d'Italia a před dvěma lety také Vueltu, na nejslavnějším etapovém závodě světa ho ale čeká vytoužená premiéra.

Dvanáctého muže celkového pořadí Gira 2017 nepřipravilo o místo v nominaci ani odložení Tour o dva měsíce v souvislosti s koronavirovou krizí a velké přeskupení závodního kalendáře.

"Sestava byla daná dlouho. Měl jsem jet už původní Tour, kdyby sezona probíhala, jak měla. Na seznamu jsem byl neustále, ale pořád na něm bylo víc lidí, takže jsem jistotu neměl. Pravděpodobnost, že pojedu, byla slušná, ale o něco definitivněji jasno bylo až na Tour de l’Ain," řekl serveru idnes.cz Hirt.

"Vždycky jsem chtěl jet Tour, takže jsem rád, že ji pojedu a obzvlášť letos, kdy je trať taková pěkná a těžká a bude málo časovek. Na druhou stranu si uvědomuju, že má příprava kvůli tomu pádu nebyla ideální," připomněl dva týdny starý karambol právě na Tour de l’Ain.

Po pádu měl problémy se zuby a navíc si pochroumal i zápěstí. "Zuby už mám spravené. Šlo o tři zuby, jedničku, dvojku, trojku. Dvojka byla popraskaná a jednička a trojka tak ze tří čtvrtin ulomené. Zápěstí mě ještě bolí. Každý den se zlepšuje, ale stále to není úplně ono...," přiblížil Hirt. "Jenže kdo ví, kolik závodů se letos objede, takže je lepší jet hned tu první Grand Tour."

Vedle českého jezdce jsou v nominaci týmu také Italové Matteo Trentin a Alessandro De Marchi, Němci Simon Geschke s Jonasem Kochem, Belgičan Greg Van Avermaet, Rus Ilnur Zakarin a Švýcar Michael Schär.

"Myslím, že coby tým pojedeme na etapy. O celkové klasifikaci já osobně určitě neuvažuju. Očekávám, že na začátku závodu budu docela trpět. Máme v týmu i Zakarina, ale nevím, jestli má zájem o celkové pořadí. Spíš budeme všichni cílit na etapy," nastínil Hirt.

Vedle zdravotních potíží z poslední doby ho tíží určitá nejistota, protože ačkoliv tým nadále funguje, hlavní sponzor CCC již s předstihem oznámil odchod v důsledku koronavirové krize. "Servis mi pořád připadá profesionální, ale nádech toho, že nějaké peníze chybí, tam je. Předtím to bylo super, teď je to stále dobré, ale o něco horší," řekl Hirt.

Do týmu přišel po dvou letech v Astaně a rád by pokračoval, jenže potřebuje mít jasno. "Kdyby tým zůstal, budu samozřejmě rád. Ale snažím se zároveň i hledat jinde. A není za současné situace lehké najít jiný tým, který by vyhovoval vašim podmínkám," přiznal Hirt.