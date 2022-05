Hirt obsadil na Giru šesté místo, vyhrál Australan Hindley

Verona (Itálie) - Cyklista Jan Hirt dokončil Giro d'Italia na šestém místě a vylepšil si osobní maximum na Grand Tour. O jedinou příčku zaostal za nejlepším českým výsledkem Romana Kreuzigera z roku 2011. Růžový dres lídra v závěrečné časovce ve Veroně uhájil Jai Hindley, který závod ovládl jako první Australan v historii. Před Ekvádorcem Richardem Carapazem, šampionem z roku 2019, vyhrál o 1:18 minuty.

Český jezdec stáje Intermarché-Wanty-Gobert, jenž si na letošním ročníku Gira připsal vítězství v královské etapě a přidal i třetí místo, zajel výbornou časovku a obsadil v ní 26. místo. Jízdu proti chronometru na 17,4 kilometru vyhrál domácí časovkářský šampion Matteo Sobrero, Hirt na něho ztratil 1:52 minuty.

Hirt před závěrečnou etapou ztrácel v celkovém pořadí 12 sekund na pátého Pella Bilbaa. Se Španělem dnes podle očekávání prohrál, ale jen o dvě sekundy. Dosud bylo jeho nejlepším výsledkem dvanácté místo z roku 2017, kdy na Giru debutoval.

Šestým místem Hirt vyrovnal výkon Leopolda Königa z roku 2015. Šestý původně dojel i Kreuziger, po anulování umístění Alberta Contadora kvůli dopingu se ale v konečném pořadí o místo posunul

Šestadvacetiletý Hindley, jenž se do růžového dostal po útoku v sobotní poslední horské etapě, vyrážel do časovky s vedením 1:25 minuty před Carapazem a ze svého náskoku ztratil jen sedm sekund. Vynahradil si zklamání z roku 2020, kdy o růžový dres v závěrečné etapě přišel a skončil druhý za Britem Taem Geogheganem Hartem.

"Je to překrásný pocit. Mám v sobě spoustu emocí. Vzadu v hlavě jsem měl, co se stalo v roce 2020 a nehodlal jsem dopustit, aby se to opakovalo. To, že jsem vyhrál, je neuvěřitelné," řekl Hindley. Triumfem na Giru navázal na Cadela Evanse, který se v roce 2011 postaral na Tour de France o první australský triumf na Grand Tour.

"Dostával jsem informace a na kole jsem se cítil výborně. Neměl jsem pocit, že musím bojovat a věděl jsem, že to je slušný jízda. Chtěl jsem to pojmout trochu opatrně, ale na konci jsem do toho dal všechno," dodal Hindley.

Třetí skončil Španěl Mikael Landa před dvojnásobným šampionem Vincenzem Nibalim. Sedmatřicetiletý Ital, jenž jel poslední Giro kariéry, sice v časovce ztratil, i tak ale uhájil čtvrté místo.

Cyklistický závod Giro d'Italia - závěrečná 21. etapa ve Veroně (časovka na 17,4 km): 1. Sobrero (It./BikeExchange-Jayco) 22:24, 2. Arensman (Niz./DSM) -23, 3. Van der Poel (Niz./Alpecin-Fenix) -40, 4. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) -1:08, 5. Tulett (Brit./Ineos Grenadiers) -1:12, 6. Schmid (Švýc./Quick-Step-Alpha Vinyl) -1:17, 7. Cort (Dán./EF Education-EasyPost) -1:18, 8. Foss (Nor./Jumbo-Visma) -1:19, 9. Hepburn (Austr./BikeExchange-Jayco),10. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) oba -1:24, ...26. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -1:52. Konečné pořadí: 1. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) 86:31:14, 2. Carapaz -1:18, 3. Landa (Šp./Bahrajn Victorious) -3:24, 4. Nibali (It./Astana) -9:02, 5. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -9:14, 6. Hirt -9:28, 7. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -13:19, 8. Pozzovivo (It./Intermarché-Wanty-Gobert) -17:29, 9. Carthy (Brit./EF Education-EasyPost) -17:54, 10. López (Šp./Trek-Segafredo) -18:40. Bodovací soutěž: 1. Démare (Fr./Groupama-FDJ) 254, 2. Gavirit (Kol./SAE Team Emirates) 136, 3. Cavendish (Brit./Quick-Step-Alpha Vinyl) 132, ...35. Hirt 24. Vrchařská soutěž: 1. Bouwman (Niz./Jumbo-Visma) 294, 2. Ciccone (It./Trek-Segafredo) 163, 3. Covi (It./SAE Team Emirates) 102, ...10. Hirt 57. Mladí jezdci: 1. López 86:49:54, 2. Buitrago (Kol./Bahrajn-Victorious) -5:43, 3. Sivakov (Fr./Ineos-Grenadiers) -23:03. Týmy: 1. Bahrajn-Victorious, 2. Bora-hansgrohe, 3. Ineos-Grenadiers.