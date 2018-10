Sölden (Rakousko) - Sedminásobný celkový vítěz Světového poháru Rakušan Marcel Hirscher vyhrál před Ester Ledeckou anketu novinářů o nejlepšího lyžaře uplynulé sezony v alpských disciplínách. Kolik hlasů oba získali, Mezinárodní asociace lyžařských novinářů (AIJS) nezveřejnila, rozdíl však byl podle tiskové zprávy těsný.

"Být druhá za Marcelem, to je největší pocta na světě. Marcel je můj obrovský vzor a jsem strašně ráda, že můžu být ve stejném týmu (Atomic), jako je on. Na snowboarďačku je to docela dobrý výkon," uvedla s úsměvem Ledecká v audionahrávce své marketingové agentury Sport Invest.

Devětadvacetiletý Hirscher nejenže v minulé sezoně posedmé získal velký křišťálový glóbus, ale přidal i dva malé za slalom i obří slalom a na olympijských hrách v Pchjongčchangu vyhrál obří slalom a kombinaci. Triumf Ledecké, do té doby hlavně špičkové snowboardistky, v super-G v Koreji šokoval celý svět. Na "prkně" pak potvrdila roli favoritky a přidala druhé olympijské zlato.

"Za sebe jsem víc už tuhle sezonu udělat nemohla. Ale udělám všechno pro to, abych mu dál dýchala na záda a možná ho ohrozila v dalších sezonách," slíbila Ledecká.

Ačkoli anketám obecně nepřikládá velkou váhu, této si považuje. "Tahle je docela dobrá hlavně v tom, že je to pořád ve stejném sportu, takže se výsledky dají docela dobře porovnat. Na rozdíl od jiných anket, kde je více sportovních odvětví. Tam se nedá tolik říct, který úspěch měl největší váhu," vysvětlila.

Hirscher převezme tradiční křišťálovou Trofej Serge Langa, pojmenovanou po zakladateli Světového poháru a udělovanou od roku 1963, už počtvrté a vyrovnal rekord Švýcara Pirmina Zurbriggena. Výsledky byly zveřejněny dnes v Söldenu, kde byl měl o víkendu pohárový seriál začít. Ohrožuje ho však nepříznivé počasí.

Anketu Hirscher ovládl už v letech 2012, 2015 a 2016. Na pomyslný trůn se vrátil poté, co jej loni sesadila Američanka Mikaela Shiffrinová.