Hip Hop Kemp čeká čeká propad návštěvnosti, prý kvůli policii

Hradec Králové - Festival Hip Hop Kemp, jehož 18. ročník dnes odpoledne začal na letišti v Hradci Králové, čeká propad návštěvnosti zhruba na 5000 lidí z loňských 16.000 účastníků. ČTK to řekl pořadatel festivalu Radek Maliník. Návštěvnost podle něj poklesla kvůli rozsáhlým kontrolám zaměřeným na hledání drog, které policie zavedla před třemi lety. Podle Maliníka jsou neadekvátní a fanoušky hip hopu od návštěvy festivalu odrazují. Policie odmítla, že by její postup byl nepřiměřený a vedl k poklesu návštěvnosti.

Ještě v roce 2015 pořadatelé festivalu oznámili návštěvnost 25.000 lidí. Od té doby jde podle Maliníka dolů. "Z festivalu, který byl fenoménem, padáme na dno. Důvodem je neadekvátní represe policie. Lidé k nám přestávají jezdit. Je pro ně ponižující, když je policie několikrát po cestě zkontroluje. I ti, co mají malé množství (drog), končí s želízky na rukou a jedou na služebnu," řekl Maliník.

Podle mluvčí krajské policie Ivany Ježkové je cílem policie to, aby návštěvníci festivalu byli v bezpečí a byl dodržován zákon. "Bohužel, pořadatelé v minulosti dopustili, že se festival stal svátkem drog, které se na něm pod jakoby legalitou užívaly," řekla. Vloni proto policie podle Ježkové zavedla na příjezdových cestách takzvané filtry, kde ke kontrole tipuje auta a lidi, kteří by mohli mít u sebe drogy. "Policie je zde od toho, aby hlídala dodržování zákonů. Nemůžeme drogový problém přehlížet a dělat, že neexistuje," řekla.

Maliník připustil, že před třemi lety se situace s drogami na festivalu "utrhla", když dealeři drogy nabízeli i ve stanovém městečku. "Proti tomu jsme zakročili. Proti drogám bojujeme, máme na to vlastní bezpečnostní jednotku. Festival, který jsme stavěli 20 let, ale policie zabíjí," řekl Maliník. Policejní kontroly návštěvníků označil za nedůstojné a za "divadýlko pro veřejnost". "Policie by se měla zaměřit hlavně na dealery drog," řekl.

Posílené policejní hlídky do středeční půlnoci v okolí festivalparku zajistily kvůli drogovým deliktům 63 lidí. Policie za tu dobu zkontrolovala 942 lidí a 352 vozidel, do akce nasadila i psy vycvičené k hledání drog. "Opatření je nastaveno tak, abychom v co největší míře eliminovali donášení a dovážení drog do festivalparku, což se nám daří," řekla Ježková. Dodala, že zjištěných drogových deliktů stále přibývá a i s dneškem jejich celkový počet dosáhne stovky.

Dnes odpoledne do areálu festivalu podle Maliníka dorazilo asi 5000 lidí a tak to podle něj zůstane i po další dny. Hip Hop Kemp byl dosud pokládán za největší podobně zaměřený festival ve střední a východní Evropě. Letos nabídne na pěti scénách do nedělního rána vystoupení 300 interpretů, loni bylo vystupujících kolem 500. Značná část návštěvníků přijíždí do Hradce Králové ze zahraničí, zejména z Polska.

Dnes večer program na hlavním pódiu vyvrcholí vystoupením amerického rapera Freddiho Gibbse a francouzské party Hocus Pocus. V dalších dnech se představí například američtí rappeři Tech N9ne, Masego, dvojice EarthGang či Token, přezdívaný nový Eminem. V pátek vystoupí slovenský Kontrafakt, který zatím nevynechal žádný z ročníků festivalu.

První ročník festivalu Hip Hop Kemp se konal v roce 2002 v Pardubicích, po dvou letech organizátoři akci kvůli potížím s hlukem přesunuli na Stříbrný rybník do Hradce Králové. Kvůli velkému zájmu návštěvníků ale areál nestačil a pořadatelé festival přestěhovali na hradecké letiště.