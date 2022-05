Hindley se v předposlední etapě Gira oblékl do růžového, Hirt zůstal šestý

Passo di Fedaia (Itálie) - Australský cyklista Jai Hindley v horské předposlední etapě Gira d'Italia vysvlékl z růžového trikotu lídra Ekvádorce Richarda Carapaze a před nedělní závěrečnou časovkou má v čele náskok 1:25 minuty. Jan Hirt dokončil 20. etapu o délce 168 km čtrnáctý a zůstal průběžně šestý. Z vítězství se po úniku radoval domácí Ital Alessandro Covi.

Šestadvacetiletý Hindley setřásl Carapaze za pomoci kolegy z týmu Bora-Hansgrohe Lennarda Kämny zhruba dva kilometry před cílem v náročném stoupání na Passo di Fedaia. Vítěz Gira 2019 a olympijský vítěz z Tokia Carapaz, jenž měl v průběžném vedení jen třísekundový náskok, na útok australského soupeře nedokázal zareagovat a ztratil půldruhé minuty.

"Věděl jsem, že tohle bude klíčová etapa závodu s brutálním koncem. Bylo jasné, že když budete mít nohy, můžete tam rozhodnout. Až do dneška jsme zůstávali trpěliví a myslím, že jsme to nemohli načasovat lépe. Když jsem slyšel, že Carapaz zaostává, dal jsem do toho všechno," řekl Hindley, jenž se může stát prvním australským vítězem Gira.

Hirt ve stoupání na nejvyšší horu Dolomit Marmoladu dlouho jel s nejlepšími a neudržel se jich až při závěrečném zrychlení. Do cíle dorazil půlminuty za Carapazem a za sebou nechal průběžně čtvrtého Vincenza Nibaliho z Itálie i pátého Pella Bilbaa. Na Španěla před časovkou ve Veroně ztrácí 12 sekund, a pokud by ho předstihl, vyrovnal byl nejlepší český výsledek na Giru, jehož dosáhl v roce 2011 Roman Kreuziger. Bilbao je nicméně papírově lepším časovkářem než jednatřicetiletý Čech.

Třiadvacetiletý Covi si dojel pro největší vítězství kariéry s náskokem 32 sekund před Slovincem Domenem Novakem. Hindley skončil šestý s odstupem 2:30 a ocitl se ve stejné situaci jako před dvěma lety. Tehdy na Giru také v předposlední etapě získal růžový trikot, ale v závěrečné časovce v Miláně ho o celkové prvenství připravil Tao Geoghegan Hart z Británie.

V roce 2020 však před časovkou měli dva nejlepší jezdci totožný čas, nyní má Hindley relativně bezpečný náskok. Třetí Mikel Landa ze Španělska ztrácí už 1:51 minuty. "Uvidíme, jak to zítra půjde. Vždycky je těžké předvídat, jak dopadne časovka," řekl Hindley.

Nedělní jízda proti chronometru ve Veroně měří 17,4 km a zhruba uprostřed trasy je čtyřkilometrové stoupání čtvrté kategorie.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 20. etapa (Belluno - Marmolada, 167 km): 1. Covi (It./SAE Team Emirates) 4:46:34, 2. Novak (Slovin./Bahrajn Victorious) -32 3. Ciccone (It./Trek-Segafredo) -37, 4. Pedrero (Šp./Movistar) -1:36 5. Arensman (Niz./DSM) -1:50, 6. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -2:30, 7. Leemreize (Niz./Jumbo-Visma) -3:04, 8. Carthy (Brit./EF Education-EasyPost), 9. Landa (Šp./Bahrajn Victorious) oba -3:19, 10. Kämna (Něm./Bora-hansgrohe) -3:39, ...14. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -4:25. Průběžné pořadí: 1. Hindley 86:07:19, 2. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) -1:25, 3. Landa -1:51, 4. Nibali (It./Astana) -7:57, 5. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -8:55, 6. Hirt -9:07, 7. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -11:18, 8. Pozzovivo (It./Intermarché-Wanty-Gobert) -16:04, 9. López (Šp./Trek-Segafredo) -17:29, 10. Carthy -17:56.