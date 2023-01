Hilšer odešel z debaty na Nově, vadí mu, že favorité mají debatovat zvlášť

Praha - Senátor Marek Hilšer hned v úvodu opustil debatu pětice prezidentských kandidátů na televizi Nova. Kritizoval přitom nerovný přístup k uchazečům o funkci hlavy státu, když trojice nejúspěšnějších kandidátů podle průzkumů bude od 20:00 ve stejné televizi diskutovat zvlášť. Ředitel zpravodajství televize Nova Kamil Houska ČTK sdělil, že kandidáti s konceptem debat, který jim dává větší prostor, věděli a souhlasili s účastí.

Hilšer dorazil na debatu od 17:00, které se účastnil ještě poslanec SPD Jaroslav Bašta, podnikatel Karel Diviš, senátor Pavel Fischer a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. O tři hodiny později začne debata bývalého premiéra Andreje Babiše, bývalé rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové a bývalého vysokého představitele armády Petra Pavla.

Televize v úvodu vysvětlila, že kandidáti v první diskusi se umístili po zprůměrování průzkumů na čtvrtém až osmém místě. Hilšer řekl, že takový postup je nefér hlavně kvůli voličům, kteří mají právo na to, aby jejich kandidáti vystupovali za rovných a spravedlivých podmínek. "Ne podle vůle mocných v této zemi," uvedl.

Svůj odchod vysvětlil tím, že prezident musí hrát fér hru a umět se postavit nepravostem. "Bohužel rovné podmínky tu dnes nevidím," konstatoval. Před odchodem ze studia si Hilšer potřásl rukou s přítomnými a na svůj stolek ve studiu umístil vlastní fotografii.

Houska ČTK sdělil, že všichni kandidáti byli předem o konceptu debaty informováni a s účastí souhlasili. "Rozdělení vychází z průměrování výsledků všech předvolebních průzkumů relevantních agentur za poslední týdny. Takto mají všichni kandidáti mnohem větší prostor se vyjádřit," uvedl. Připomněl, že stejný model zvolila televize i u parlamentních voleb a dostala pozitivní zpětnou vazbu. "Možnost odejít ze studia je taktéž volbou daného kandidáta," doplnil Houska.

Hilšer v následné tiskové zprávě dodal, že nefavorizovaní kandidáti mají "sloužit jen jako pozadí hlavního souboje". Ostatním kandidátům popřál do voleb hodně štěstí a požádal české občany, aby šli hlasovat a nenechali se znechutit. "Není to neúcta, ale je třeba bojovat," uzavřel před odchodem ze studia. Na dotaz televize Nova upřesnil, že jeho gesto neznamená odstoupení z voleb.

Politolog Jan Herzmann v on-line vysílání Novy uvedl, že Hilšer postupoval podle pravidla "odliš se, nebo zemřeš". "Pokusil se odlišit. Měl pocit, že mu to může přinést pozornost těch, kdo se považují za rebely, nechtějí dělat věci obvyklým způsobem," řekl. Odchod byl podle něj "pěkným divadlem", u potenciálních voličů pak Hilšerovi neuškodí, protože by pravděpodobně neřekl nic, co dosud neslyšeli.

Ostatní kandidáti po jeho odchodu debatovali o ekonomice, důchodové reformě, válce na Ukrajině či prezidentských pravomocích. Diviš v úvodu kritizoval Babiše, že se neúčastnil debat a přijal pozvání jen do dnešní pozdější debaty na Nově. "Kartářka vám správně doporučila, že byste se měl věnovat rodině, užít si důchodu," prohlásil. Šéfa ANO vyzval, ať z voleb odstoupí a občany požádá, ať místo Babiše volí Diviše.

První volební kolo se uskuteční v Česku tento pátek a v sobotu, kdy by výsledky měly být známy během odpoledne. Pokud žádný z kandidátů nezíská v úvodním kole nadpoloviční podporu, dva nejúspěšnější postoupí do finále, které se bude konat za dva týdny. Mezi prezidentské kandidáty původně patřil i odborářský předák Josef Středula, který však v neděli v přenosu České televize oznámil stažení nominace.

Volební on-line přenos: