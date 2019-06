Hilgertová ani Přindiš životní úspěchy nestihli oslavit, není čas

Praha - Kajakáři Vít Přindiš a Amálie Hilgertová si o víkendu připsali největší úspěchy své dosavadní kariéry, když ve francouzském Pau získali zlaté medaile na mistrovství Evropy ve vodním slalomu, na oslavu ale neměli čas. Jedenadvacetiletá Hilgertová dnes musela do školy ke zkoušce, navíc stejně jako Přindiš s ohledem na náročnou sezonu naplno dál trénuje.

"Na oslavy není čas, až po sezoně," řekli shodně na dnešní tiskové konferenci v Praze. Tou dobou už měla Hilgertová za sebou zkoušku na Vysoké škole ekonomické. "Ještě mě čeká poslední, ale sama nevím, kdy. Vypsané termíny jsou jen na dny, kdy jsme pryč. Budu muset prosit o nějaký speciální. Doufám, že ho dostanu," uvedla neteř dvojnásobné olympijské vítězky Štěpánky Hilgertové.

Návrat z Francie domů označila jako střet s realitou. "Poslední dva dny jsem se hodně učila, protože jsem se na to ve Francii úplně vykašlala a možná i proto jsem tam tak dobře závodila. Teď je to takový návrat do reality a je to dost hrozné," pousmála se někdejší juniorská mistryně světa, jež nepatřila na ME mezi hlavní favoritky.

Hilgertová ale vedle toho stejně jako Přindiš musí i nadále naplno trénovat. "Pokračují třífázové tréninky. Aby sezona, která tak dobře začala, pokračovala dále. Za chvíli nás čekají Světové poháry," podotkl třicetiletý Přindiš, který si v Pau připsal první individuální triumf na šampionátech v kariéře.

"Jel jsem do Francie s tím, že bych chtěl navázat na úspěšnou linii závodů, které se mi poslední dobou dařily. V hlavě jsem si vytýčil cíl, že bych chtěl být v TOP 5. Nechal jsem to volně plynout a od první jízdy se mi jezdilo dobře. Měl jsem to pod kontrolou," řekl Přindiš. Až ve finále jel více riskantně. "Tam už je jedno, jestli jsem čtvrtý nebo patnáctý. Zkusil jsem nic nejistit, bouchnout do toho a ono to vyšlo takhle nádherně," usmíval se.