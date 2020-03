Heureka zablokovala 50 e-shopů s předraženými respirátory

Praha - Internetový srovnávač Heureka.cz zablokoval přes 50 e-shopů, které nabízí zboží související s epidemií koronaviru za přemrštěné ceny. Jde zejména o roušky, respirátory a dezinfekce. Další oznámení na podezřelé obchody Heureka prověřuje. ČTK to řekla mluvčí Heureky Adéla Berková.

Na trhu se podle mluvčí objevily desítky nových e-shopů, které zneužívají aktuální situace. Heureka.cz proto zpřísnila systém kontroly pro registraci e-shopů. Na svoje stránky do kategorií, kterých se to týká, přidala upozornění o pečlivější kontrole prodejců a důkladnějšímu srovnání cen. Více také kontroluje stávající obchody.

V nejžádanějších kategoriích od začátku roku výrazně vzrostly průměrné ceny. "Češi aktuálně zaplatí za zboží v kategorii roušky a respirátory o 137 procent více než v lednu. Průměrná cena nabízeného zboží v této kategorii vzrostla až na 747 korun za kus," dodal šéf analytiků nákupního rádce Michal Buzek. Podobné je to u dezinfekcí, kde nyní zaplatí zákazníci zhruba o 20 procent více než loni.

Heureka zároveň automaticky blokuje všechny e-shopy označené Českou obchodní inspekcí jako rizikové. Sleduje také nové recenze a v případě podezřelých e-shopů je preventivně blokuje také. Zákazníkům doporučuje sledovat hodnocení e-shopů a vybírat si jenom spolehlivé a důvěryhodné s certifikátem "Ověřeno zákazníky".

V Česku je od začátku koronavirové epidemie ochranných pomůcek nedostatek, a to například i v nemocnicích. V příštích týdnech by do Česka měly dorazit desítky milionů kusů objednaného materiálu.