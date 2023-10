Hesenské volby ovládla konzervativní CDU, slaví také populisté z AfD

Volby do zemského sněmu v Hesensku, 8. října 2023, Offenbach.

Volby do zemského sněmu v Hesensku, 8. října 2023, Offenbach. ČTK/Andreas Arnold

Berlín - Křesťanskodemokratická unie (CDU) premiéra Borise Rheina je jasným vítězem dnešních zemských voleb v Hesensku, získala podle takřka všech sečtených okrsků 34,5 procenta hlasů. Do tábora vítězů řadí komentátoři také pravicově populistickou Alternativu pro Německo (AfD), která se stala druhou největší politickou silou v tomto německém regionu. Největším poraženým je pak sociální demokracie (SPD), která v Hesensku skončila s nejhorším výsledkem v poválečných dějinách.

Voliči podle Rheina udělili konzervativní CDU jasný vládní mandát. V roce 2018 získala CDU 27 procent hlasů, nyní je to o 7,4 procentního bodu více. Rhein, který nyní vládne se Zelenými, chce o budoucí koalici jednat se všemi demokratickými stranami. Do tohoto výčtu nepočítá AfD, kterou CDU označuje za krajně pravicovou. Lídr hesenské AfD Robert Lambrou přesto vyzval ostatní politiky, aby jeho stranu vnímali jako možného koaličního partnera. "Mnoho lidí cítí, že to takto dál nejde a že je potřeba politická změna," řekl.

AfD ve volbách získala 18,5 procenta, což je o 5,4 procentního bodu více než v předchozích volbách před pěti lety. Naopak sociální demokracie (SPD) je hlavním poraženým voleb. Hlas jí dalo 15,1 procenta voličů, což je historicky nejhorší výsledek. Hesensko přitom bylo v minulosti baštou sociálních demokratů, ještě na konci devadesátých let zde pravidelně získávali takřka 40 procent hlasů.

SPD vedla do voleb spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová, která výsledek označila za zklamání, i když se dal podle ní vzhledem k průzkumům očekávat. V rozhovoru s veřejnoprávní televizí ZDF řekla, že otázku svého setrvání v čele hesenské pobočky sociálních demokratů považuje za otevřenou.

Do zemského sněmu se dostali také Zelení, které volilo 14,8 procenta lidí, a liberální svobodní demokraté (FDP) s pěti procenty.