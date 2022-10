Hertlův gól nestačil, San Jose na úvod NHL v Praze podlehlo Nashvillu 1:4

Praha - Hokejisté San Jose prohráli v úvodním utkání nového ročníku NHL v Praze s Nashvillem 1:4. Jejich jediný gól dal Tomáš Hertl, který v 9. minutě vyrovnal na 1:1. Predators rozhodli zápas před 16.648 diváky v O2 areně ve druhé třetině, kterou vyhráli 2:0.

Osmadvacetiletý Hertl v úvodním dějství smazal vedení Nashvillu, který otevřel skóre na začátku druhé minuty zásluhou Kiefera Sherwooda. Další góly vítězů dali Eeli Tolvanen, Nino Niederreiter a Matt Duchene. V sestavě poražených byl také obránce Radim Šimek.

Druhé utkání mezi oběma celky v pražské O2 areně se odehraje v sobotu opět od 20 hodin.

Americkou hymnu před zápasem zazpívala v Česku žijící americká zpěvačka Tonya Graves. Českou si vzala na starost Marta Jandová, která se účastnila ceremoniálu už v roce 2019 při předchozí návštěvě klubů NHL v Praze, tehdy však zpívala hymnu americkou. Slavnostní buly mezi hokejky Tomáše Hertla a Romana Josiho vhodil bývalý fotbalový brankář Petr Čech.

Pak už se začalo naostro a na hráčích obou týmů bylo patrné, jak moc se po přípravném období těšili na boje o body. Už po 61 sekundách otevřel skóre dorážkou Sherwood. V deváté minutě zakončoval Labanc v přesilovce z křídla, ale brankář Saros byl pozorný.

Krátce po skončení početní výhody přišla velká Hertlova chvíle. Sharks dokázali udržet kotouč u Sarosova brankoviště, ten se odrazil k české hvězdě a Hertl při zakončení z úhlu nezaváhal. Vzápětí si mohl vychutnávat, jak zaplněné tribuny skandují jeho jméno.

"Byl bych radši, kdybychom vyhráli. Jsem rád, že jsem dal gól a mohl jsem si to užít, ale užil bych si to víc, kdybychom uspěli. S vítězným koncem by to bylo mnohem lepší. Je to škoda, protože do půlky zápasu to bylo hodně vyrovnané, dal jsem břevno, Timo (Meier) dal břevno. Je to škoda," řekl Hertl.

"Byl to pro Tomáše samozřejmě mimořádný okamžik. Jsem rád, že se mu podařilo skórovat. Byla tady úžasná atmosféra, jeho gól povzbudil celý tým, ale na vítězství to bohužel nestačilo," litoval trenér poražených David Quinn.

V další přesilovce San Jose měl více než slibnou příležitost Meier, z úhlu nedokázal Hertla napodobit Couture. Ve 14. minutě nedotáhli ke gólové tečce přečíslení dvou na jednoho Labanc s Lindblomem.

"Když jste finalistou Vezinovy trofeje, musíte něco umět. A Juuse je výborný brankář. Soupeř tam měl spoustu šancí, ale on nás zachránil. Chytal fantasticky," řekl obránce vítězů Mattias Ekholm.

Skóre se pak mohlo měnit na obou stranách v závěru úvodní části. Hertl z otočky zazvonil na brankovou konstrukci, na druhé straně neuspěl ani s dvěma pokusy Forsberg.

Predators se povedl nástup i do druhé třetiny. Tentokrát po 84 sekundách vrátil vedení na jejich stranu Tolvanen. Vyrovnat mohl rychle Meier, jeho dobře mířená rána však skončila na horní tyčce.

Diváky pak zvedla ze sedadel bitka, v níž změřili síly Borowiecki a Gadjovich. Sharks krátce nato nevyužili přesilovku, už při hře v plném počtu neproměnil velkou příležitost na vyrovnání Nieto. Čím dál více však začínali mít navrch hráči z města country. Ve 36. minutě potvrdil jejich převahu po přečíslení dvou na jednoho Niederreiter. Zvýšit mohl ještě Johansen, který jel sám, ale jeho blafák do bekhendu Reimer skvěle přečetl.

"V první polovině utkání jsme měli celkem dost šancí, ale postupem času jsme upouštěli od toho, abychom posílali puky na branku a chodili před ni, už to pak nebylo z naší strany ono," konstatoval trenér Quinn. "Na konci druhé třetiny jsme na chvíli vypustili a to nás stálo zápas," potvrdil Hertl.

Ve třetím dějství vzruchu před oběma brankami výrazně ubylo. Predators pečlivě střežili svůj náskok a hráči San Jose jen ztěžka hledali cestu do šancí. Nepovedlo se jim to ani v takřka dvouminutové závěrečné hře bez gólmana, naopak Mikael Granlund daroval před prázdnou brankou gól Ducheneovi a bylo definitivně jasno.

"Celá tahle cesta skvěle napomáhá nám, kteří jsme v týmu noví, abychom dobře zapadli. A jak se zdá, všechno to do sebe dobře zapadá i na ledě," pochvaloval si Niederreiter.

"Byla plná hala, hrálo se ve skvělé atmosféře, už se těšíme na sobotní zápas," prohlásil Ekholm.

Nashville Predators - San Jose Sharks 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Sherwood (Ekholm, McDonagh), 22. Tolvanen (Cole Smith, Glass), 36. Niederreiter (Fabbro, Sherwood), 60. Duchene (Mikael Granlund, Forsberg) - 9. Hertl (Meier, Kunin). Rozhodčí: St. Pierre, Charron - Galloway, Nansen. Vyloučení: 4:4, navíc Borowiecki - Gadjovich oba 5 min. Bez využití. Střely na branku: 32:31. Diváci: 16.648. Hvězdy zápasu: 1. Kiefer Sherwood, 2. Tomáš Hertl, 3. Eeli Tolvanen.

Nashville: Saros - A. Carrier, Josi, Ekholm, McDonagh, Fabbro, Borowiecki - Duchene, Mikael Granlund, Forsberg - Sherwood, Johansen, Niederreiter - Jeannot, Sissons, Trenin - Tolvanen, Glass, Cole Smith. Trenér: John Hynes.

San Jose: Reimer - E. Karlsson, Harrington, Ferraro, Vlasic, Benning, Šimek - Kunin, Hertl, Meier - Labanc, Couture, Lindblom - Nieto, Bonino, Gregor - Gadjovich, Sturm, Lorentz. Trenér: David Quinn.