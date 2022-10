Hertla potěšila vítězná generálka na Prahu, spoluhráče vezme na pivo

Berlín - Gólem pomohl Tomáš Hertl k obratu v generálce na zápas San Jose v Praze proti Nashvillu a byl rád, že jeho týmu vítězství v Berlíně nad Eisbären ještě posílilo sebevědomí po vydařené přípravě. Osmadvacetiletý lídr Sharks ve středu po přesunu do metropole vezme spoluhráče po týmové večeři na ochutnávku českého piva i s kurzem čepování. Potom už se bude tým z Kalifornie soustředit na boj o body v pátek a v sobotu proti Predators.

"Určitě to nebyl jednoduchý zápas, ale to jsme věděli. Přeci jen jsme měli jeden trénink a trošku časový posun. Hlavně to bylo pro plno kluků poprvé na velkém hřišti. Systém, který hrajeme, je na něm celkem náročný. Je to trošku jiný hokej, ale myslím, že jsme to zvládli dobře. Pro nás je důležitá výhra, dá nám sebevědomí. Měli jsme dobrou přípravu, čtyři zápasy jsme vyhráli a jeden prohráli. Teď už jsem jen natěšený na první zápas," řekl Hertl.

Nashville v pondělí v generálce vyhrál ve Švýcarsku nad Bernem 4:3. "Myslím, že si chtěli dokázat, že mají šanci proti hráčům NHL. Nastoupili, hráli důrazně, napadali, bruslili. Někdy to je v hlavách, že si člověk myslí, že to pojede samo a člověk si tam bude dělat, co chce. Ale přitom to tak není," podotkl český útočník.

"V téhle době je každý zápas těžký a všichni vědí, že musí makat. My jsme trošku začátek zaspali, nebo jsme byli takoví uvolnění. Ale pak jsme zabrali, měli jsme pár střídání v útočném pásmu, kde jsme je zamotali, a pak jsme to i využili," konstatoval Hertl.

V 38. minutě nastartoval obrat Sharks po kombinaci s Timem Meierem. "S Timem jsme odehráli celou přípravu, krásně mi nahrál a já to tam jenom poslal. Ale ta lajna funguje a doufám, že si to přeneseme i do sezony," přál si Hertl. A byl rád, že se podílel na obratu a na závěr testovacího období se po čtyřech asistencích ve třech zápasech i gólově prosadil .

"Samozřejmě to pomohlo, protože jsme měli nějaké šance i tyčky. Nechtělo nám to tam spadnout. Měli jsme nějaké přesilovky, které se nám nepovedly, ale gól nás nastartoval, dali jsme hned druhý a pak jsme to udrželi. Mohli jsme hrát samozřejmě o trochu líp. Víme, že máme jen jeden den volna, pak trénink a už to začíná naostro. Je důležité začít v Praze dobře," podotkl.

Hertla trošku mrzelo, že San Jose přicestuje na rozdíl od Nashvillu do Prahy až ve středu odpoledne. "Abych pravdu řekl, tak jsem trochu naštvaný, že nemáme víc času. Přijedeme asi odpoledne, pak půjdu za rodinou, potom jdeme na večeři. Klukům musím dát ochutnat plzeň, to ani jinak nejde," popsal program.

"Máme tam pro ně připravené, že se budeme učit čepovat pivo. To bude něco speciálního. Sám se na to těším, jsou prý nějaké čtyři způsoby, jak to točit a když to zvládnu, že pak dostanu i certifikát. Ale pak jen něco zlehka, protože ve čtvrtek máme poslední trénink a v pátek a sobotu dva zápasy ve dvou dnech, což není vůbec jednoduché. Nejedeme si sem užít párty, ale vyhrát dva zápasy," řekl Hertl.

Ve čtvrtek mají oba aktéři Global Series v Praze naplánovaný v O2 areně otevřený trénink pro diváky. "Těším se. Přijde rodina, bude hodně dětí. Takový trénink jsem ještě neměl, většinou je to pár lidí, co se přijdou podívat na trénink. Tady se to povedlo, že byly lístky přístupné, mělo by přijít hodně lidí, co se třeba nedostanou na zápas. Jsem na to zvědavý,," uvedl.

"NHL mi zároveň připravila nějaké povinnosti, budu tam mít děti z Goals & Dreams. Budu tam mít ty ze své hokejovky, kteří přijdou do kabiny a v sobotu pak budou stát na ledě u hymny a mezi třetinami budou hrát. Tak jsem rád, že takovou možnost budou mít," dodal Hertl.