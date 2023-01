Hertl zkorigoval v NHL porážku San Jose, McDavid odskočil Pastrňákovi

New York - Útočník San Jose Tomáš Hertl se po pěti zápasech zapsal v NHL mezi střelce, ale už pouze zmírnil porážku 3:4 na ledě Los Angeles. Connor McDavid se podílel gólem a přihrávkou na výhře Edmontonu 6:2 v Anaheimu a v tabulce kanonýrů odskočil díky 35. trefě v sezoně Davidu Pastrňákovi na rozdíl tří branek. Travis Konecny se zasloužil hattrickem o vítězství Philadelphie 5:3 nad Washingtonem.

San Jose v utkání dvakrát vyrovnalo. Chybnou rozehrávku brankáře potrestal Nick Bonino gólem na 1:1, Hertl pak za stavu 1:2 trefil tyč, ale Timo Meier využil v 51. minutě přesilovou hru. Kings kontrovali slepenými brankami, které během 53 sekund vstřelili Gabriel Vilardi a Drew Doughty. Zápas na konci 58. minuty zdramatizoval na brankovišti stojící Hertl, o jehož chrániče se otřela střela Alexandera Barabanova, ale skóre už se nezměnilo.

San Jose je v polovině základní části třináct bodů od play off. V aktuálním ročníku vyhráli Sharks jen 13 ze 43 zápasů, osmkrát ještě bodovali za prohru v prodloužení nebo nájezdech. "Není lehké, čím si v této sezoně procházíme. Tým je hodně frustrovaný, protože cítíme, že hra je lepší než výsledky. Ale jsem na tým hrdý, jak bojuje a nevzdává se. Dokonce i za stavu 4:2 to kluci nezabalili, snížili a měli šanci vyrovnat," řekl trenér Sharks Dave Quinn.

Edmonton v Anaheimu dominoval a soupeře přestřílel 53:23. McDavid, který vypálil v zápase osmkrát, zvýšil po individuální akci v 11. minutě na 3:1. Oilers vedli už po první třetině 4:1 a po dvou 6:1. Dvě jejich branky vstřelil Klim Kostin.

"Potřebovali jsme vyhrát, to byla nejdůležitější věc. Na tomhle výkonu můžeme stavět," řekl McDavid. Edmonton, který je na posledním postupovém místě do play off, vytvořil s 53 střelami klubový rekord v zápase na ledě soupeře.

Konecny skóroval poprvé ve 20. minutě, kdy jen 21 sekund od vyrovnání na 1:1 vrátil Philadelphii vedení. "Každý gól do šatny tým nakopne. Povzbudil i naši lajnu. Většinu času jsme bránili Ovečkinovu formaci a nic jsme si do té doby nevytvořili, zatímco soupeř měl hodně šancí. Gól nám pomohl a dodal sebevědomí," řekl Konecny, který bodoval podesáté v řadě a aktuálně je jeho série nejdelší v lize.

Podruhé se prosadil v oslabení, poté co z přečíslení dva na jednoho zvýšil v čase 47:28 na 4:1. Svůj druhý hattrick v NHL zkompletoval třináct sekund před koncem do prázdné branky při hře hostů bez gólmana. Třemi body mu sekundoval Scott Laughton (1+2) a Philadelphia vyhrála šesté z posledních sedmi utkání.

"Hrajeme více sebevědoměji v útoku a s tím přicházejí výsledky," vysvětlil útočník Philadelphie Owen Tippett. Flyers dělí sedm bodů od postupového místa do play off. Na straně Washingtonu si připsal první bod v sezoně za asistenci Nicklas Bäckström, který se vrátil po operaci do kolotoče NHL před třemi dny. Ovečkinovi stále chybí jedna trefa, aby posedmnácté v kariéře dosáhl v sezoně na metu třiceti branek. Vyrovnal by tím rekord NHL, který drží Mike Gartner.

Mitchell Marner rozhodl gólem z 59. minuty o výhře Toronta 2:1 nad Nashvillem. Kanadský útočník doma bodoval poosmnácté v řadě, čímž vyrovnal klubový rekord Darryla Sittlera ze sezony 1977/78. Skóre otevřel v 17. minutě John Tavares, Nashville vyrovnal v úvodu druhé třetiny brankou Filipa Forsberga. David Kämpf odehrál za vítěze téměř šestnáct minut, ale nebodoval ve čtvrtém utkání za sebou. Na gól už čeká od 8. prosince čtrnáct zápasů.

Výsledky NHL

Philadelphia - Washington 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)

Branky: 20., 48. a 60. Konecny, 8. Laughton, 46. Tippett - 20. Hathaway, 50. Johansson, 55. Oshie. Střely na branku: 36:29. Diváci: 17.352. Hvězdy zápasu: 1. Konecny, 2. Tippett, 3. Laughton (všichni Philadelphia).

Toronto - Nashville 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky: 17. Tavares, 59. Marner - 22. F. Forsberg. Střely na branku: 35:33. Diváci: 18.638. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Murray, 3. Tavares (všichni Toronto).

Anaheim - Edmonton 2:6 (1:4, 0:2, 1:0)

Branky: 9. Carrick, 41. Benoit - 20. a 28. Kostin, 4. Holloway, 5. Nugent-Hopkins, 11. McDavid, 39. Draisaitl. Střely na branku: 23:53. Diváci: 16.963. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Kostin (oba Edmonton), 3. Carrick (Anaheim).

Los Angeles - San Jose 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Branky: 6. Kempe, 27. Byfield, 53. Vilardi, 54. Doughty - 22. Bonino, 51. Meier, 58. Hertl. Střely na branku: 37:30. Diváci: 16.717. Hvězdy zápasu: 1. Byfield, 2. Doughty, 3. Kempe (všichni Los Angeles).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 40 32 4 4 156:88 68 2. Toronto 42 26 7 9 143:109 59 3. Tampa Bay 39 25 1 13 139:115 51 4. Buffalo 39 20 2 17 152:135 42 5. Florida 42 19 4 19 138:145 42 6. Detroit 39 17 7 15 121:134 41 7. Ottawa 40 18 3 19 120:127 39 8. Montreal 41 16 3 22 109:156 35

Metropolitní divize:

1. Carolina 41 25 7 9 130:113 57 2. New Jersey 41 26 3 12 141:109 55 3. NY Rangers 42 23 7 12 138:116 53 4. Washington 44 23 6 15 143:123 52 5. Pittsburgh 40 21 6 13 133:121 48 6. NY Islanders 42 22 3 17 130:116 47 7. Philadelphia 42 17 7 18 119:136 41 8. Columbus 40 12 2 26 103:158 26

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 42 25 6 11 146:111 56 2. Winnipeg 41 26 1 14 137:110 53 3. Minnesota 40 22 4 14 129:116 48 4. St. Louis 42 21 3 18 136:151 45 5. Nashville 40 19 6 15 112:117 44 6. Colorado 39 20 3 16 116:115 43 7. Arizona 40 13 5 22 110:149 31 8. Chicago 39 10 4 25 86:144 24

Pacifická divize:

1. Vegas 42 27 2 13 140:120 56 2. Los Angeles 45 25 6 14 152:152 56 3. Seattle 40 24 4 12 147:125 52 4. Calgary 42 19 9 14 129:127 47 5. Edmonton 43 22 3 18 153:145 47 6. Vancouver 40 17 3 20 138:158 37 7. San Jose 43 13 8 22 133:161 34 8. Anaheim 42 12 4 26 98:175 28 Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 43 79 (35+44) 2. Draisaitl (Edmonton) 41 63 (23+40) 3. Kučerov (Tampa Bay) 39 59 (16+43) 4. Pastrňák (Boston) 40 58 (32+26) 5. J. Robertson (Dallas) 42 58 (29+29) 6. T. Thompson (Buffalo) 39 57 (31+26) 7. E. Karlsson (San Jose) 43 56 (13+43) 8. M. Tkachuk (Florida) 39 51 (22+29) 9. Rantanen (Colorado) 39 50 (27+23) 10. Connor (Winnipeg) 41 50 (20+30) 11. Nugent-Hopkins (Edmonton) 43 50 (20+30) 12. Marner (Toronto) 42 50 (16+34) 13. J. Hughes (New Jersey) 41 49 (26+23) 14. Kaprizov (Minnesota) 40 49 (24+25) 15. Ovečkin (Washington) 44 48 (29+19) 16. Crosby (Pittsburgh) 40 48 (21+27) 17. Dubois (Winnipeg) 41 48 (19+29) 18. E. Pettersson (Vanouver) 38 48 (17+31) 19. Matthews (Toronto) 41 47 (20+27) 20. W. Nylander (Toronto) 42 47 (20+27) 46. Nečas (Carolina) 41 39 (17+22) 49. Hertl (San Jose) 41 39 (14+25) 98. Krejčí (Boston) 35 31 (11+20) 110. D. Kubalík (Detroit) 39 29 (13+16) 116. Hronek (Detroit) 39 29 (7+22) 153. Zacha (Boston) 40 25 (5+20) 174. Chytil (NY Rangers) 34 22 (12+10) Další čeští hokejisté: Kämpf (Toronto) 42 15 (4+11) Sedlák (Philadelphia) 30 8 (3+5) Nosek (Boston) 38 7 (3+4) Rutta (Pittsburgh) 40 7 (3+4) Faksa (Dallas) 42 7 (3+4) Gudas (Florida) 29 6 (2+4) Voráček (Columbus) 11 6 (1+5) Palát (New Jersey) 9 3 (3+0) M. Kaut (Colorado) 25 3 (1+2) Vrána (Detroit) 2 2 (1+1) Lauko (Boston) 7 2 (1+1) Šimek (San Jose) 31 2 (1+1) Blümel (Dallas) 6 1 (1+0) J. Zbořil (Boston) 14 1 (1+0) Hájek (NY Rangers) 16 1 (1+0) K. Reichel (Winnipeg) 2 1 (0+1) Francouz (Colorado) 9 1 (0+1) Jeník (Arizona) 1 0 (0+0) O. Kaše (Carolina) 1 0 (0+0) Jiříček (Columbus) 2 0 (0+0) Král (Toronto) 2 0 (0+0) Dostál (Anaheim) 7 0 (0+0) R. Zohorna (Calgary) 8 0 (0+0) Zadina (Detroit) 9 0 (0+0) Rittich (Winnipeg) 10 0 (0+0) Mrázek (Chicago) 14 0 (0+0) Vladař (Calgary) 14 0 (0+0) Vaněček (New Jersey) 27 0 (0+0) Vejmelka (Arizona) 30 0 (0+0) Brankáři: Vítek Vaněček (New Jersey) odchytal v 27 zápasech 1445:37 minut, inkasoval 57 branek, má průměr 2,37 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,3 procenta a dvakrát udržel čisté konto. Pavel Francouz (Colorado) odchytal v devíti zápasech 535:26 minut, inkasoval 25 branek, má průměr 2,80 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 91,3 procenta. Lukáš Dostál (Anaheim) odchytal v sedmi zápasech 390:36 minut, inkasoval 23 branek, má průměr 3,53 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,9 procenta. Daniel Vladař (Calgary) odchytal v 14 zápasech 803:59 minut, inkasoval 37 branek, má průměr 2,76 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,6 procenta. David Rittich (Winnipeg) odchytal v 10 zápasech 589:18 minut, inkasoval 27 branek, má průměr 2,75 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,5 procenta. Karel Vejmelka (Arizona) odchytal v 30 zápasech 1789:22 minut, inkasoval 100 branek, má průměr 3,35 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,2 procenta a dvakrát udržel čisté konto. Petr Mrázek (Chicago) odchytal v 14 zápasech 801:08 minut, inkasoval 56 branek, má průměr 4,19 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 87,8 procenta.